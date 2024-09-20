Вибухи на Київщині 20 вересня — у небі російські дрони

Над Київщиною ворожі безпілотники — в регіоні лунають вибухи
20 вересня 2024 09:31
вибух
Вибухи у Київській області пролунали вранці 20 вересня. Росіяни випустили на регіон ударні дрони, працює протиповітряна оборона.
Про це повідомили в Київській ОВА.
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"Київська область. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні.
Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватися інформаційної тиші — не фіксувати та не викладати в мережу роботу Сил оборони.
Наразі повітряна тривога крім Київської, оголошена ще у кількох областях.
Повітряні сили попереджали деякі регіони ще й про загрозу ракетного удару.
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