Взрывы в Киевской области 20 сентября — в небе российские дроны

Мобильные группы ПВО. Фото: mvs.gov.ua

Взрывы в Киевской области раздались утром 20 сентября. Россияне выпустили на регион ударные дроны, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

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Взрывы в Киевской области 20 сентября

"Киевская область. В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу Сил обороны.

Скриншот сообщения КОВА

В настоящее время воздушная тревога, кроме Киевской, объявлена еще в нескольких областях.

Воздушная тревога в Украине 20 сентября. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы предупреждали некоторые регионы еще об угрозе ракетного удара.