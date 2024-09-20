Взрывы в Киевской области 20 сентября — в небе российские дроны

Над Киевщиной вражеские беспилотники — в регионе раздаются взрывы
20 сентября 2024 09:31
Мобильные группы ПВО. Фото: mvs.gov.ua
Взрывы в Киевской области раздались утром 20 сентября. Россияне выпустили на регион ударные дроны, работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщили в Киевской ОВА.
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"Киевская область. В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
Местных жителей призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу Сил обороны.
В настоящее время воздушная тревога, кроме Киевской, объявлена еще в нескольких областях.
Воздушные силы предупреждали некоторые регионы еще об угрозе ракетного удара.
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