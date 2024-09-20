У Києві 20 вересня відзначається значна забрудненість повітря

Забруднене повітря в Києві. Фото: t.me/kievreal1

Зранку 20 вересня Київ вкрило смогом — ймовірно, через пожежі в екосистемі Київської області. У Київській міській держадміністрації попередили про погіршення якості повітря та порадили жителям столиці не провітрювати приміщення та відмовитись від тривалих прогулянок.

Тим часом кияни діляться в пабліках світлинами задимленого міста.

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Смог над Києвом. Фото: t.me/kievreal1

Повітря в Києві. Фото: t.me/kievreal1

Кияни скаржаться на якість повітря

Український ресурс SaveEcoBot, що дозволяє моніторити інформацію про забруднення повітря, повідомляє про значне погіршення якості повітря в Києві та області. Більшість позначок на мапі червона, що сигналізує про дуже шкідливий рівень індексу якості повітря (AQI).

У двох районах — на вулиці Січових Стрільців та у Броварах — рівень AQI відзначено як небезпечний.

Якість повітря в Києві. Фото: скриншот

Також жителі столиці отримують повідомлення про забрудненість повітря та поради, як покращити самопочуття.