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Надавав перевагу BMW — у Києві затримали серійного викрадача автодзеркал

3 червня 2024 14:50
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Ілля Рябінін
редактор
Викрадав дзеркала з машин — у Києві затримано серійного злочинця
Поліцейський та затриманий зловмисник. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві в понеділок, 3 червня, був заарештований серійний викрадач автодзеркал. Скоюючи злочини, зловмисник надавав автомобілям BMW.

Про це повідомляє пресслужба Нацыональної поліції

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Як повідомляють правоохоронці, здебільшого зловмисник діяв у Голосіївському районі, де з припаркованих автомобілів викрадав дзеркала заднього виду, після чого збував їх на столичні сервіси збірок авто. 
 
Співробітники поліції у ході санкціонованого обшуку квартири фігуранта із Сумщини, вилучили ряд речових доказів, які  підтвердили його причетність до серії крадіжок.

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Вилучені у зловмисника автодзеркала. Джерело: Національна поліція

Правоохоронці вже повідомили йому про підозру у крадіжці під час воєнного стану. Зловмиснику загрожує вісім років позбавлення волі.

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Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, раніше у Києві присудили дев'ять років в'язниці чоловіку, який жорстоко вбив свого товариша.

Також столичні правоохоронці успішно вилучили гранату з розподільчого щитка у під'їзді в Солом'янському районі міста.

Україна
Київ
поліція
арешт
автомобіль
злочин
крадіжка

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