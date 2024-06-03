Викрадав дзеркала з машин — у Києві затримано серійного злочинця

Надавав перевагу BMW — у Києві затримали серійного викрадача автодзеркал
У Києві в понеділок, 3 червня, був заарештований серійний викрадач автодзеркал. Скоюючи злочини, зловмисник надавав автомобілям BMW.
Про це повідомляє пресслужба Нацыональної поліції.
Затримано викрадача автодзеркал
Як повідомляють правоохоронці, здебільшого зловмисник діяв у Голосіївському районі, де з припаркованих автомобілів викрадав дзеркала заднього виду, після чого збував їх на столичні сервіси збірок авто.
Співробітники поліції у ході санкціонованого обшуку квартири фігуранта із Сумщини, вилучили ряд речових доказів, які підтвердили його причетність до серії крадіжок.
Правоохоронці вже повідомили йому про підозру у крадіжці під час воєнного стану. Зловмиснику загрожує вісім років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Києві присудили дев'ять років в'язниці чоловіку, який жорстоко вбив свого товариша.
Також столичні правоохоронці успішно вилучили гранату з розподільчого щитка у під'їзді в Солом'янському районі міста.
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