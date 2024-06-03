У Києві судили чоловіка, який вбив свого 36-річного товариша

У Києві засудили чоловіка, який жорстоко вбив свого знайомого
У Києві судили чоловіка, який жорстоко вбив свого товариша. Йому призначили до дев’яти років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 3 червня.
Вбивство чоловіка в Києві
Інцидент стався у грудні 2023 року. Тоді на вулиці у Святошинському районі перехожі виявили тіло 36-річного місцевого мешканця із ознаками насильницької смерті.
"Поліцейські з’ясували, що напередодні потерпілий розпивав спиртні напої спільно із своїми знайомими. У подальшому між ним та одним з товаришей виникла сварка, а згодом і бійка, під час якої нападник ножем завдав чисельних ударів у шию та груди чоловіку, від яких той загинув на місці події", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розшукали та затримали 47-річного фігуранта. Вони з'ясували, що зловмисник вже був судимий за аналогічний злочин.
Вироком Святошинського районного суду за доказами, зібрані поліцейськими, чоловіка було визнано винним у скоєні кримінального правопорушення. Його засудили до дев’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві засудили зловмисників, які вбили ветерана антитерористичної операції. Виконавець злочину отримав 15 років в'язниці.
Також ДБР завершило розслідування щодо вбивства підлітка на фунікулері в Києві, яке сталося у квітні цього року. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
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