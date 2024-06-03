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У Києві засудили чоловіка, який жорстоко вбив свого знайомого

3 червня 2024 12:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві судили чоловіка, який вбив свого 36-річного товариша
Місце вбивства. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві судили чоловіка, який жорстоко вбив свого товариша. Йому призначили до дев’яти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 3 червня.

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Інцидент стався у грудні 2023 року. Тоді на вулиці у Святошинському районі перехожі виявили тіло 36-річного місцевого мешканця із ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці на місці вбивства у Києві
Правоохоронці на місці вбивства. Фото: t.me/gunpKyiv

"Поліцейські з’ясували, що напередодні потерпілий розпивав спиртні напої спільно із своїми знайомими. У подальшому між ним та одним з товаришей виникла сварка, а згодом і бійка, під час якої нападник ножем завдав чисельних ударів у шию та груди чоловіку, від яких той загинув на місці події", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розшукали та затримали 47-річного фігуранта. Вони з'ясували, що зловмисник вже був судимий за аналогічний злочин. 

Чоловік, який вбив свого товариша у Києві
Чоловік, який вбив свого товариша. Фото: t.me/gunpKyiv

Вироком Святошинського районного суду за доказами, зібрані поліцейськими, чоловіка було визнано винним у скоєні кримінального правопорушення. Його засудили до дев’яти років позбавлення волі.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві засудили зловмисників, які вбили ветерана антитерористичної операції. Виконавець злочину отримав 15 років в'язниці.

Також ДБР завершило розслідування щодо вбивства підлітка на фунікулері в Києві, яке сталося у квітні цього року. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

суд
вбивство
поліція
Київ
правосуддя

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