Похищал зеркала из машин — в Киеве задержан серийный преступник

Предпочитал BMW — в Киеве задержали серийного вора автозеркал
В Киеве в понедельник, 3 июня, был арестован серийный вор автозеркал. Совершая преступления, злоумышленник отдавал предпочтение автомобилям BMW.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Задержан вор автозеркал
Как сообщают правоохранители, в большинстве своем злоумышленник действовал в Голосеевском районе, где с припаркованных автомобилей похищал зеркала заднего вида, после чего сбывал их на столичные сервисы сборщиков авто.
Сотрудники полиции в ходе санкционированного обыска квартиры фигуранта из Сумской области, изъяли ряд доказательств, которые подтвердили его причастность к серии краж.
Правоохранители уже сообщили ему о подозрении за обвинения в краже во время военного положения. Злоумышленнику грозит восемь лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве присудили девять лет тюрьмы мужчине, который жестоко убил своего товарища.
Также столичные правоохранители успешно изъяли гранату из распределительного щитка в подъезде в Соломенском районе города.
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