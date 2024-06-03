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Предпочитал BMW — в Киеве задержали серийного вора автозеркал

3 июня 2024 14:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Похищал зеркала из машин — в Киеве задержан серийный преступник
Полицейский и задержанный злоумышленник. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве в понедельник, 3 июня, был арестован серийный вор автозеркал. Совершая преступления, злоумышленник отдавал предпочтение автомобилям BMW.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Как сообщают правоохранители, в большинстве своем злоумышленник действовал в Голосеевском районе, где с припаркованных автомобилей похищал зеркала заднего вида, после чего сбывал их на столичные сервисы сборщиков авто.

Сотрудники полиции в ходе санкционированного обыска квартиры фигуранта из Сумской области, изъяли ряд доказательств, которые подтвердили его причастность к серии краж.

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Изъятые у злоумышленника автозеркала. Источник: Национальная полиция

Правоохранители уже сообщили ему о подозрении за обвинения в краже во время военного положения. Злоумышленнику грозит восемь лет лишения свободы.

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Скриншот сообщения полиции Киева

Напомним, ранее в Киеве присудили девять лет тюрьмы мужчине, который жестоко убил своего товарища.

Также столичные правоохранители успешно изъяли гранату из распределительного щитка в подъезде в Соломенском районе города.

Украина
Киев
полиция
арест
автомобиль
преступление
кража

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