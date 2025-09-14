На Киевщине в поезде сдетонировали боеприпасы

Спасатель ликвидирует последствия. Фото: ГСЧС

Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона отцеплены.

Об этом "Суспільному" сообщили в Генштабе.

Реклама

Читайте также:

Последствия детонации

Отмечается, что личный состав не пострадал.

На месте продолжают ликвидировать последствия детонации. Причину установит расследование и служебная проверка.

Сообщение "Общественного". Фото: скриншот

Напомним, поздно вечером 13 сентября в Киевской области прогремели взрывы. Тогда сообщили, что с воздушной атакой врага они не были связаны, однако причину так и не назвали.

Впоследствии стало известно, что произошло повреждение на железной дороге.