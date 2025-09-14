На Киевщине в поезде сдетонировали боеприпасы

Чрезвычайная ситуация на Киевщине — названа причина
Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 11:51
Спасатель ликвидирует последствия. Фото: ГСЧС
Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона отцеплены.
Об этом "Суспільному" сообщили в Генштабе.
Реклама
Читайте также:
Последствия детонации
Отмечается, что личный состав не пострадал.
На месте продолжают ликвидировать последствия детонации. Причину установит расследование и служебная проверка.
Напомним, поздно вечером 13 сентября в Киевской области прогремели взрывы. Тогда сообщили, что с воздушной атакой врага они не были связаны, однако причину так и не назвали.
Впоследствии стало известно, что произошло повреждение на железной дороге.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама