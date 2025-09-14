З’явилися фото та відео потяга, який потрапив у надзвичайну ситуацію під Бояркою

Надзвичайна ситуація під Бояркою — УЗ показала фото та відео
Поїзд 73 Харків-Перемишль, який потрапив у зону надзвичайної ситуації під Бояркою на Київщині, продовжив рух. У потязі було 240 пасажирів.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, а також опублікував фото та відео.
Що відомо про стан пасажирів
"Більшість із 240 евакуйовайних пасажирів продовжують поїздку поїздом, частину (21 пасажира) підвезли до Київського вокзалу", — йдеться в повідомленні.
Всіх пасажирів, хто повернувся додому, за їхніми ж квитками обіцяють посадити на наступні поїзди до Перемишля.
"Працюємо з польськими колегами, щоб пришвидшити перевірку прикордонну та максимально зберегти пересадки", — додав Перцовський.
Зазначається, що постраждалих внаслідок НС не було. Дехто мав незначні ушкодження при посадці чи висадці.
Нагадаємо, пізно ввечері 13 вересня на Київщині пролунали вибухи. З повітряною атакою ворога вони не були пов'язані.
Згодом стало відомо, що внаслідок надзвичайної ситуації затримується низка потягів.
