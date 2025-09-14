Відео
Надзвичайна ситуація під Бояркою — УЗ показала фото та відео

Надзвичайна ситуація під Бояркою — УЗ показала фото та відео

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 09:37
З’явилися фото та відео потяга, який потрапив у надзвичайну ситуацію під Бояркою
Потяг, що потрапив у НС. Фото: кадр із відео

Поїзд 73 Харків-Перемишль, який потрапив у зону надзвичайної ситуації під Бояркою на Київщині, продовжив рух. У потязі було 240 пасажирів.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, а також опублікував фото та відео.

Читайте також:

Що відомо про стан пасажирів

"Більшість із 240 евакуйовайних пасажирів продовжують поїздку поїздом, частину (21 пасажира) підвезли до Київського вокзалу", — йдеться в повідомленні.

Всіх пасажирів, хто повернувся додому, за їхніми ж квитками обіцяють посадити на наступні поїзди до Перемишля.

"Працюємо з польськими колегами, щоб пришвидшити перевірку прикордонну та максимально зберегти пересадки", — додав Перцовський.

Зазначається, що постраждалих внаслідок НС не було. Дехто мав незначні ушкодження при посадці чи висадці.

Нагадаємо, пізно ввечері 13 вересня на Київщині пролунали вибухи. З повітряною атакою ворога вони не були пов'язані.

Згодом стало відомо, що внаслідок надзвичайної ситуації затримується низка потягів.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
