Появились фото и видео поезда, который попал в чрезвычайную ситуацию под Бояркой

Поезд, попавший в ЧС. Фото: кадр из видео

Поезд 73 Харьков-Перемышль, который попал в зону чрезвычайной ситуации под Бояркой Киевской области, продолжил движение. В поезде было 240 пассажиров.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, а также опубликовал фото и видео.

Что известно о состоянии пассажиров

"Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку поездом, часть (21 пассажира) подвезли до Киевского вокзала", — говорится в сообщении.

Всех пассажиров, вернувшихся домой, по их же билетам обещают посадить на следующие поезда в Перемышль.

"Работаем с польскими коллегами, чтобы ускорить проверку пограничную и максимально сохранить пересадки", — добавил Перцовский.

Отмечается, что пострадавших в результате ЧС не было. Некоторые имели незначительные повреждения при посадке или высадке.

Напомним, поздно вечером 13 сентября на Киевщине прогремели взрывы. С воздушной атакой врага они не были связаны.

Впоследствии стало известно, что в результате чрезвычайной ситуации задерживается ряд поездов.