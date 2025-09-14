Появились фото и видео поезда, который попал в чрезвычайную ситуацию под Бояркой

Чрезвычайная ситуация под Бояркой — УЗ показала фото и видео
Поезд 73 Харьков-Перемышль, который попал в зону чрезвычайной ситуации под Бояркой Киевской области, продолжил движение. В поезде было 240 пассажиров.
Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, а также опубликовал фото и видео.
Что известно о состоянии пассажиров
"Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку поездом, часть (21 пассажира) подвезли до Киевского вокзала", — говорится в сообщении.
Всех пассажиров, вернувшихся домой, по их же билетам обещают посадить на следующие поезда в Перемышль.
"Работаем с польскими коллегами, чтобы ускорить проверку пограничную и максимально сохранить пересадки", — добавил Перцовский.
Отмечается, что пострадавших в результате ЧС не было. Некоторые имели незначительные повреждения при посадке или высадке.
Напомним, поздно вечером 13 сентября на Киевщине прогремели взрывы. С воздушной атакой врага они не были связаны.
Впоследствии стало известно, что в результате чрезвычайной ситуации задерживается ряд поездов.
