Найменша сова України — у Чорнобилі мешкає унікальний птах

Дата публікації: 8 листопада 2025 18:04
Оновлено: 18:05
У Чорнобилі помітили рідкісного птаха сичика — що про нього відомо
Птах сичик. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У глибині чорнобильських лісів мешкає найменша сова України — сичик. Це крихітний птах із великими очима та пронизливим, хижим поглядом, який надає йому вигляду справжнього мисливця, незважаючи на розмір.

Про унікального птаха розповіли Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Читайте також:

Що відомо про сичика

На сьогодні в Чорнобильському заповіднику виявлено 39 місць, де трапляється цей вид, а кількість його пар, за оцінками фахівців, може сягати понад 50-60.

Попри свій невеликий зріст, сичик є вправним хижаком. На відміну від більшості сов, він активний не лише вночі — полює вдень, здебільшого вранці та під час присмерку. Його раціон складають дрібні гризуни, інші птахи та великі комахи. Перед настанням зими сичик навіть запасає їжу, ховаючи здобич у дуплах дерев.

Для гніздування цей птах обирає старі дупла, зроблені дятлами. Під його "домівкою" часто можна побачити залишки трапези — пір'я або кісточки здобичі. Якщо ж сичик удень випадково привертає увагу голосом чи показується на очі, дрібні птахи одразу здіймають гучну тривогу й починають переслідувати його, попереджаючи інших про небезпеку.

У Чорнобилі мешкає рідкісний хижак
Сичик. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Нагадаємо, нещодавно у Чорнобилі помітили рідкісного лісного хижак.

А також фахівці розповіли, чому у Чорнобильські зоні помітили собак із синьою шерстю.

ліс Чорнобиль сова Чорнобильська зона птахи
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
