У Чорнобилі помітили рідкісного птаха сичика — що про нього відомо

Птах сичик. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У глибині чорнобильських лісів мешкає найменша сова України — сичик. Це крихітний птах із великими очима та пронизливим, хижим поглядом, який надає йому вигляду справжнього мисливця, незважаючи на розмір.

Про унікального птаха розповіли Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Що відомо про сичика

На сьогодні в Чорнобильському заповіднику виявлено 39 місць, де трапляється цей вид, а кількість його пар, за оцінками фахівців, може сягати понад 50-60.

Попри свій невеликий зріст, сичик є вправним хижаком. На відміну від більшості сов, він активний не лише вночі — полює вдень, здебільшого вранці та під час присмерку. Його раціон складають дрібні гризуни, інші птахи та великі комахи. Перед настанням зими сичик навіть запасає їжу, ховаючи здобич у дуплах дерев.

Для гніздування цей птах обирає старі дупла, зроблені дятлами. Під його "домівкою" часто можна побачити залишки трапези — пір'я або кісточки здобичі. Якщо ж сичик удень випадково привертає увагу голосом чи показується на очі, дрібні птахи одразу здіймають гучну тривогу й починають переслідувати його, попереджаючи інших про небезпеку.

Сичик. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

