В Чернобыле заметили редкую птицу сычика — что о ней известно

Птица сычик. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В глубине чернобыльских лесов живет самая маленькая сова Украины - сычик. Это крошечная птица с большими глазами и пронзительным, хищным взглядом, который придает ей вид настоящего охотника, несмотря на размер.

Об уникальной птице рассказали Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику.

Что известно о сычике

На сегодня в Чернобыльском заповеднике выявлено 39 мест, где встречается этот вид, а количество его пар, по оценкам специалистов, может достигать более 50-60.

Несмотря на свой небольшой рост, сычик является искусным хищником. В отличие от большинства сов, он активен не только ночью — охотится днем, в основном утром и во время сумерек. Его рацион составляют мелкие грызуны, другие птицы и крупные насекомые. Перед наступлением зимы сычик даже запасает пищу, пряча добычу в дуплах деревьев.

Для гнездования эта птица выбирает старые дупла, сделанные дятлами. Под его "домом" часто можно увидеть остатки трапезы — перья или косточки добычи. Если же сичик днём случайно привлекает внимание голосом или показывается на глаза, мелкие птицы сразу поднимают громкую тревогу и начинают преследовать его, предупреждая других об опасности.

Сичик. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

