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Намагався винести продукти з супермаркету — у Києві судили чоловіка

29 вересня 2024 14:41
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві чоловік намагався викрасти товар із супермаркету — що вирішив суд
Чоловік краде товар у супермаркеті. Ілюстративне фото: gk-press.if.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві чоловік намагався викрасти товари із магазину "Метро" на суму 1 048 грн, сховавши їх у кишені та рюкзак. Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі, проте його звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на один рік.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У грудні 2023 року в магазині "Метро" у Києві чоловік, скориставшись неуважністю працівників магазину, підійшов до торгівельних полиць магазину, звідки взяв товар, який хотів вкрасти.

Він поклав до кишень дві упаковки мівіни, ковбаску мисливську та грудинку, а пляшку віскі сховав до рюкзака — загальна вартість товарів складала 1 048,81 грн.

Зловмисник пройшов через лінії кас, не сплативши за товар, однак його затримав працівник магазину, якому довелося віддати викрадене.

На суді чоловік повністю визнав свою вину і розкаявся.

Рішення суду

Суд визнав його винним у вчиненні злочину та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. 

Однак його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном тривалістю один рік із додатковими обов'язками перед органами пробації — повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та не виїжджати за межі України без погодження.

Нагадаємо, у Харкові жінка вкрала у незнайомки сумку з гаманцем Chanel, у якому було 50 тисяч гривень. Суд визнав зловмисницю винною і призначив три роки умовного терміну.

Раніше ми писали про те, що у Києві судитимуть чоловіка, який пограбував свою знайому. Це сталося у квітні цього року у Подільському районі столиці.

Київ суд продукти крадіжка супермаркет судові рішення

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