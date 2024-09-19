У Києві 24-річний обікрав неповнолітню знайому біля її будинку

У Києві затримали чоловіка, який пограбував неповнолітню — деталі
У Києві судитимуть чоловіка, який пограбував свою знайому. Це сталося у квітні цього року у Подільському районі столиці.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у четвер, 19 вересня.
Обікрав неповнолітню дівчину
У квітні цього року в Подільському районі 24-річний чоловік запропонував 16-річній знайомій зустрітися. Коли вона вийшла з будинку — він вихопив сумку з мобільним телефоном й банківськими картками та втік.
Правоохоронці знайшли та затримали зловмисника за місцем проживання його товариша, було вилучено речові докази.
Поліція повідомила чоловіку про підозру у вчиненні грабежу, а на час слідства помістила його під варту. За скоєну йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
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