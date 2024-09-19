У Києві 24-річний обікрав неповнолітню знайому біля її будинку

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

У Києві судитимуть чоловіка, який пограбував свою знайому. Це сталося у квітні цього року у Подільському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у четвер, 19 вересня.

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У квітні цього року в Подільському районі 24-річний чоловік запропонував 16-річній знайомій зустрітися. Коли вона вийшла з будинку — він вихопив сумку з мобільним телефоном й банківськими картками та втік.

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

Правоохоронці знайшли та затримали зловмисника за місцем проживання його товариша, було вилучено речові докази.

Вкрадені речі. Фото: Нацполіція

Вилучена сумка. Фото: Нацполіція

Вилучені речі. Фото: Нацполіція

Поліція повідомила чоловіку про підозру у вчиненні грабежу, а на час слідства помістила його під варту. За скоєну йому загрожує до десяти років позбавлення волі.