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Пытался вынести продукты из супермаркета — в Киеве судили мужчину

29 сентября 2024 14:41
Виктория Козырь - редактор
В Киеве мужчина пытался похитить товар из супермаркета — что решил суд
Человек ворует товар в супермаркете. Иллюстративное фото: gk-press.if.ua
Виктория Козырь - редактор

В Киеве мужчина пытался украсть товары из магазина "Метро" на сумму 1 048 грн, спрятав их в карманы и рюкзак. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В декабре 2023 года в магазине "Метро" в Киеве мужчина, воспользовавшись невнимательностью работников магазина, подошел к торговым полкам магазина, откуда взял товар, который хотел украсть.

Он положил в карманы две упаковки мивины, колбаску охотничью и грудинку, а бутылку виски спрятал в рюкзак — общая стоимость товаров составляла 1 048,81 грн.

Злоумышленник прошел через линии касс, не оплатив товар, однако его задержал работник магазина, которому пришлось отдать похищенное.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Решение суда

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. 

Однако его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью один год с дополнительными обязанностями перед органами пробации — сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы и не выезжать за пределы Украины без согласования.

Напомним, в Харькове женщина украла у незнакомки сумку с кошельком Chanel, в котором было 50 тысяч гривен. Суд признал злоумышленницу виновной и назначил три года условного срока.

Ранее мы писали о том, что в Киеве будут судить мужчину, который ограбил свою знакомую. Это произошло в апреле этого года в Подольском районе столицы.

Киев суд продукты кража супермаркет судебные решения

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