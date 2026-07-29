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Головна Київ Напад із ножем у ТЦК Києва: під час ВЛК загинула лікарка

Напад із ножем у ТЦК Києва: під час ВЛК загинула лікарка

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 21:00
У Києві чоловік смертельно поранив лікарку ВЛК під час проходження військово-лікарської комісії
Поліцейські. Фото ілюстративне: МВС

У Києві під час проходження військово-лікарської комісії чоловік із ножем напав на лікарку. Від отриманих поранень жінка померла на місці, а нападника затримали правоохоронці.

Про це повідомили у Київському міському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Що сталося у Подільському ТЦК Києва

За офіційною інформацією, працівники Національної поліції доставили до Подільського районного ТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку та не пройшов військово-лікарську комісію. Для усунення порушення його направили на огляд до позаштатної військово-лікарської комісії №1.
Близько 15:30 під час огляду в кабінеті хірурга чоловік завдав лікарці кількох ножових поранень. Отримані травми виявилися смертельними.

Напад із ножем у ТЦК Києва: під час ВЛК загинула лікарка - фото 1
Пост Київського ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нападника одразу затримали працівники поліції. На місці події працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини злочину. Наразі тривають слідчі дії. У Київському міському ТЦК та СП наголосили, що відповідно до чинного законодавства затриманого буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Також у ТЦК звернули увагу, що військово-лікарські комісії є цивільними установами та не підпорядковуються органам військового управління Збройних сил України. Лікарі, які працюють у складі ВЛК, є цивільними працівниками.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата та доставила його до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. У редакції заявили, що підстав для таких дій не було, оскільки журналіст не порушував правил військового обліку, тоді як правоохоронці наголосили, що діяли в межах чинного законодавства.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російського ракетного удару по виставці озброєння на Київщині, внаслідок якого загинули та постраждали люди, в Україні активізувалася дискусія щодо доцільності проведення масових заходів під час воєнного стану. Попри це, чинне законодавство не встановлює прямої заборони на їх організацію, а механізми притягнення до відповідальності за порушення обмежень залишаються недосконалими.

Київ поліція злочин ТЦК та СП
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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