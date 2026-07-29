У Києві чоловік смертельно поранив лікарку ВЛК під час проходження військово-лікарської комісії

Поліцейські. Фото ілюстративне: МВС

У Києві під час проходження військово-лікарської комісії чоловік із ножем напав на лікарку. Від отриманих поранень жінка померла на місці, а нападника затримали правоохоронці.

Про це повідомили у Київському міському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Що сталося у Подільському ТЦК Києва

За офіційною інформацією, працівники Національної поліції доставили до Подільського районного ТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку та не пройшов військово-лікарську комісію. Для усунення порушення його направили на огляд до позаштатної військово-лікарської комісії №1.

Близько 15:30 під час огляду в кабінеті хірурга чоловік завдав лікарці кількох ножових поранень. Отримані травми виявилися смертельними.

Пост Київського ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нападника одразу затримали працівники поліції. На місці події працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини злочину. Наразі тривають слідчі дії. У Київському міському ТЦК та СП наголосили, що відповідно до чинного законодавства затриманого буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Також у ТЦК звернули увагу, що військово-лікарські комісії є цивільними установами та не підпорядковуються органам військового управління Збройних сил України. Лікарі, які працюють у складі ВЛК, є цивільними працівниками.

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