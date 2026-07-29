У Києві чоловік смертельно поранив лікарку ВЛК під час проходження військово-лікарської комісії

Напад із ножем у ТЦК Києва: під час ВЛК загинула лікарка
У Києві під час проходження військово-лікарської комісії чоловік із ножем напав на лікарку. Від отриманих поранень жінка померла на місці, а нападника затримали правоохоронці.
Про це повідомили у Київському міському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.
Що сталося у Подільському ТЦК Києва
За офіційною інформацією, працівники Національної поліції доставили до Подільського районного ТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку та не пройшов військово-лікарську комісію. Для усунення порушення його направили на огляд до позаштатної військово-лікарської комісії №1.
Близько 15:30 під час огляду в кабінеті хірурга чоловік завдав лікарці кількох ножових поранень. Отримані травми виявилися смертельними.
Нападника одразу затримали працівники поліції. На місці події працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини злочину. Наразі тривають слідчі дії. У Київському міському ТЦК та СП наголосили, що відповідно до чинного законодавства затриманого буде притягнуто до кримінальної відповідальності.
Також у ТЦК звернули увагу, що військово-лікарські комісії є цивільними установами та не підпорядковуються органам військового управління Збройних сил України. Лікарі, які працюють у складі ВЛК, є цивільними працівниками.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата та доставила його до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. У редакції заявили, що підстав для таких дій не було, оскільки журналіст не порушував правил військового обліку, тоді як правоохоронці наголосили, що діяли в межах чинного законодавства.
Як повідомляли Новини.LIVE, після російського ракетного удару по виставці озброєння на Київщині, внаслідок якого загинули та постраждали люди, в Україні активізувалася дискусія щодо доцільності проведення масових заходів під час воєнного стану. Попри це, чинне законодавство не встановлює прямої заборони на їх організацію, а механізми притягнення до відповідальності за порушення обмежень залишаються недосконалими.