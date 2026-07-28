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Головна Київ Експрокурор пояснив, чому виставку на Київщині не заборонили

Експрокурор пояснив, чому виставку на Київщині не заборонили

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 13:23
Чому виставку на Київщині не заборонили перед ударом РФ: пояснення експрокурора
Наслідки удару по Київщині. Фото: ДСНС України

Після російського удару по виставці озброєння на Київщині, який призвів до загибелі та поранення людей, в Україні знову постало питання щодо проведення масових заходів під час війни. Водночас чинне законодавство не містить прямої заборони на їх організацію, а механізми відповідальності за порушення обмежень залишаються недосконалими.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив експрокурор столичної прокуратури Ярослав Захарченко.

Чому захід не заборонили

За словами Захарченка, в Україні немає прямої законодавчої норми, яка б забороняла проводити масові заходи під час воєнного стану. Їх можна організовувати, однак із дотриманням визначених обмежень та вимог безпеки.

Водночас, якщо організатори не погоджують проведення заходу або діють із порушеннями, ефективних механізмів реагування та покарання фактично немає.

"Як таких заборон у нас немає прямих, що не можна нічого проводити. Можна проводити, але з певними обмеженнями. Але далі запобіжники (якщо не погодили) — у нас їх немає", — заявив Ярослав Захарченко.

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Прогалина у відповідальності

Експрокурор наголосив, що нинішня система не містить достатніх запобіжників, які дозволили б своєчасно зупинити проведення потенційно небезпечних масових заходів або притягнути організаторів до відповідальності у разі недотримання встановлених вимог.

На його думку, саме ця прогалина в законодавстві потребує врегулювання, аби мінімізувати ризики для людей в умовах воєнного стану.

Новини.LIVE писали, що кількість жертв російської атаки по виставці на Київщині 24 липня збільшилася до 11 осіб. У медичному закладі помер 66-річний українець, який був дипломатом Мальтійського ордену.

Новини.LIVE інформували, що суд обрав запобіжний захід Василю Гончаруку — організатору виставки військової техніки на Київщині, по якій Росія завдала удару. Підозрюваного взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Рішення оголосили в залі суду, де чоловіка одразу затримали після завершення засідання.

Київська область війна в Україні атака Росії на Україну
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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