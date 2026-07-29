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Главная Киев Нападение с ножом в ТЦК Киева: во время ВЛК погибла врач

Нападение с ножом в ТЦК Киева: во время ВЛК погибла врач

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 21:00
В Киеве мужчина смертельно ранил врача ВЛК во время прохождения военно-медицинской комиссии
Полицейские. Фото иллюстративное: МВД

В Киеве во время прохождения военно-медицинской комиссии мужчина с ножом напал на врача. От полученных ранений женщина скончалась на месте, а нападавшего задержали правоохранители.

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Что произошло в Подольском ТЦК Киева

По официальной информации, сотрудники Национальной полиции доставили в Подольский районный ТЦК и СП мужчину, который нарушил правила воинского учета и не прошел военно-медицинскую комиссию. Для устранения нарушения его направили на осмотр в внештатную военно-медицинскую комиссию №1. Около 15:30 во время осмотра в кабинете хирурга мужчина нанес врачу несколько ножевых ранений. Полученные травмы оказались смертельными.

Нападение с ножом в ТЦК Киева: во время ВЛК погибла врач - фото 1
Пост Киевского ТЦК и СП. Фото: скриншот

Нападающего сразу задержали сотрудники полиции. На месте происшествия работали правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства преступления. В настоящее время продолжаются следственные действия. В Киевском городском ТЦК и СП подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством задержанный будет привлечен к уголовной ответственности.

Также в ТЦК обратили внимание, что военно-медицинские комиссии являются гражданскими учреждениями и не подчиняются органам военного управления Вооруженных сил Украины. Врачи, работающие в составе ВМК, являются гражданскими сотрудниками.

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Как сообщали Новини.LIVE, после российского ракетного удара по выставке вооружения в Киевской области, в результате которого погибли и пострадали люди, в Украине активизировалась дискуссия о целесообразности проведения массовых мероприятий во время военного положения. Несмотря на это, действующее законодательство не устанавливает прямого запрета на их организацию, а механизмы привлечения к ответственности за нарушение ограничений остаются несовершенными.

Киев полиция преступление ТЦК и СП
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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