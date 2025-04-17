Юрій Макаров — з'явилися нові деталі нападу на журналіста

Потерпілий журналіст Юрій Макаров. Фото: Facebook/Yuri Makarov

Після нападу на журналіста Юрія Макарова у Києві 17 квітня тривають слідчі дії. Він вже дав свідчення поліцейським і вони встановлюють особу нападника.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

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Напад на журналіста у Києві 17 квітня

"Керівництво Нацполіції доповіло мені про хід розслідування нападу на журналіста в Києві. Тривають слідчі дії, призначені експертизи, встановлюємо особу нападника та ймовірні мотиви скоєного", — йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, потерпілий вже надав перші покази поліції. Міністр закликає, якщо комусь відома якась інформація з цього приводу, прохання повідомити про це поліцію Києва за номером 067 406 27 88 або ж на 102.

Він також наголосив, що особисто контролює процес розкриття та розслідування цього злочину.

Скриншот допису Ігоря Клименка

Нагадаємо, 17 квітня невідомий напав з ножем на виконавчого продюсера "Суспільного Мовлення" і журналіста Юрія Макарова. Медійник отримав поранення.

Також ми повідомляли, що раніше у Києві невідомий побив ветерана. Все трапилося через зауваження стосовно російської музики.