У Києві компанія побила ветерана — поліція встановлює обставини події

У Києві побили ветерана — поліція проводить перевірку
У Голосіївському районі Києва у суботу, 29 березня, у дворі одного з будинків стався конфлікт між ветераном війни та компанією. Цивільний кинув у нього пляшку через зауваження стосовно російської музики.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у неділю, 30 березня.
Конфлікт з ветераном у Києві
У поліції уточнили, що вчора між ветераном та компанією відпочивальників виник конфлікт, під час якого військовому завдали тілесних ушкоджень.
"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що наразі встановлюють обставини інциденту.
Що відомо
Волонтерка Мар'яна Чікало повідомила, що їх разом з другом-ветераном та його дружиною побили у Києві. За її словами, це сталося через зауваження компанії, яка прослуховувала російську музику в публічному місці.
Нагадаємо, днями біля одного з ТЦК Києва сталася бійка між чоловіками у військовій формі та цивільними.
Також до поліції надходило повідомлення про те, що заміновано мікроавтобус.
Читайте Новини.LIVE!