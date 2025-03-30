У Києві компанія побила ветерана — поліція встановлює обставини події

Патрульна поліція. Ілюстративне фото: Суспільне

У Голосіївському районі Києва у суботу, 29 березня, у дворі одного з будинків стався конфлікт між ветераном війни та компанією. Цивільний кинув у нього пляшку через зауваження стосовно російської музики.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у неділю, 30 березня.

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У поліції уточнили, що вчора між ветераном та компанією відпочивальників виник конфлікт, під час якого військовому завдали тілесних ушкоджень.

"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що наразі встановлюють обставини інциденту.

Скриншот допису поліції

Що відомо

Волонтерка Мар'яна Чікало повідомила, що їх разом з другом-ветераном та його дружиною побили у Києві. За її словами, це сталося через зауваження компанії, яка прослуховувала російську музику в публічному місці.

Скриншот допису Чікало

Нагадаємо, днями біля одного з ТЦК Києва сталася бійка між чоловіками у військовій формі та цивільними.

Також до поліції надходило повідомлення про те, що заміновано мікроавтобус.