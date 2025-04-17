Юрий Макаров — появились новые детали нападения на журналиста

Нападение на журналиста в Киеве — появились новые детали
После нападения на журналиста Юрия Макарова в Киеве 17 апреля продолжаются следственные действия. Он уже дал показания полицейским и они устанавливают личность нападавшего.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.
Нападение на журналиста в Киеве 17 апреля
"Руководство Нацполиции доложило мне о ходе расследования нападения на журналиста в Киеве. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаем личность нападавшего и вероятные мотивы содеянного", — говорится в сообщении.
По словам Клименко, потерпевший уже дал первые показания полиции. Министр призывает, если кому-то известна какая-то информация по этому поводу, просьба сообщить об этом в полицию Киева по номеру 067 406 27 88 или на 102.
Он также отметил, что лично контролирует процесс раскрытия и расследования этого преступления.
Напомним, 17 апреля неизвестный напал с ножом на исполнительного продюсера "Суспільного мовлення" и журналиста Юрия Макарова. Медийщик получил ранения.
Также мы сообщали, что ранее в Киеве неизвестный избил ветерана. Все случилось из-за замечания относительно русской музыки.
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