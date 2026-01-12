Напад у школі Києва — у Раді пропонують посилити безпеку

Сергій Бабак. Фото: УНІАН

У понеділок, 12 січня, в одній зі шкіл Києва стався напад учня на вчителя. Ця подія знову порушила питання безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram.

Пост Бабака. Фото: скриншот

Безпека у школі

За словами Бабака, ситуація є вкрай тривожною та свідчить про необхідність якнайшвидшого виконання Закону № 4609-ІХ, що передбачає запровадження комплексних заходів безпеки в школах. Йдеться, зокрема, про прискорення розробки підзаконних актів і впровадження систем контролю доступу до освітніх закладів.

Сергій Бабак зазначив, що ставиться скептично до встановлення пропускних рамок у школах через можливі психологічні та логістичні незручності для учнів. Водночас він не виключив, що такі заходи можуть позитивно вплинути на загальний рівень безпеки.

Окремо голова комітету звернув увагу на пілотний проєкт щодо постійної присутності офіцерів безпеки в деяких школах. За попередніми результатами, ця ініціатива демонструє ефективність і, на його думку, потребує розширення та системного впровадження.

"Заклад освіти має бути простором для розвитку і місцем, де кожен учасник освітнього процесу почувається у безпеці", — наголосив Сергій Бабак.

Нагадаємо, що поліція у Києві повідомила, що в однієї зі шкіл учень прийшов до школи із ножем та напав на вчительку.

А до цього подружжя здійснили напад на працівника ТЦК у Дніпрі, після чого їх судили.