Україна
Нападение в школе Киева — в Раде предлагают усилить безопасность

Нападение в школе Киева — в Раде предлагают усилить безопасность

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 19:46
Нападение в школе Киева - в Раде предлагают усилить безопасность
Сергей Бабак. Фото: УНИАН

В понедельник, 12 января, в одной из школ Киева произошло нападение ученика на учителя. Это событие вновь подняло вопрос безопасности в учреждениях общего среднего образования.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram.

Безопасность в школе

По словам Бабака, ситуация крайне тревожная и свидетельствует о необходимости скорейшего выполнения Закона № 4609-ІХ, предусматривающего введение комплексных мер безопасности в школах. Речь идет, в частности, об ускорении разработки подзаконных актов и внедрении систем контроля доступа в образовательные учреждения.

Сергей Бабак отметил, что относится скептически к установлению пропускных рамок в школах из-за возможных психологических и логистических неудобств для учеников. Вместе с тем он не исключил, что такие меры могут положительно повлиять на общий уровень безопасности.

Отдельно глава комитета обратил внимание на пилотный проект по постоянному присутствию офицеров безопасности в некоторых школах. По предварительным результатам, эта инициатива демонстрирует эффективность и, по его мнению, требует расширения и системного внедрения.

"Учебное заведение должно быть пространством для развития и местом, где каждый участник образовательного процесса чувствует себя в безопасности", — подчеркнул Сергей Бабак.

Напомним, что полиция в Киеве сообщила, что в одной из школ ученик пришел в школу с ножом и напал на учительницу.

А до этого супруги совершили нападение на работника ТЦК в Днепре, после чего их судили.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
