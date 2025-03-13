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Напали на матір полоненого заради грошей — у Києві відбувся суд

13 березня 2025 10:24
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві судили нападників які побили і пограбували матір полоненого
Молоток судді. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Дарницький районний суд Києва виніс вирок двом чоловікам, які напали на матір українського військовослужбовця, що перебуває в російському полоні. За скоєний злочин їх засудили до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила Київська міська прокуратура

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Як повідомила Київська міська прокуратура, злочинці мешкали в одному хостелі зі своєю жертвою. Дізнавшись, що жінка зібрала майже 400 тисяч гривень допомоги на утримання сина, вони вирішили напасти на неї. У день, коли потерпіла планувала віднести кошти до банку, чоловіки вчинили напад – почали її душити та відібрали всю суму.

Втім, витратити гроші зловмисники не встигли – вони заховали їх у ванній кімнаті хостелу. Правоохоронці оперативно розшукали викрадені кошти та повернули їх власниці.

Суд визнав обвинувачених винними за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) і призначив їм максимальне покарання у вигляді 9 років ув’язнення. До набуття вироком законної сили засуджені залишатимуться під вартою.

Нагадаємо, у Львові судили чоловіків, які підпалили квартиру, де мешкав військовослужбовець. 

А мешканка Житомирщини подала до суду на Росію за те, що втратила житло через війну. 

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