У Києві судили нападників які побили і пограбували матір полоненого

Напали на матір полоненого заради грошей — у Києві відбувся суд
Дарницький районний суд Києва виніс вирок двом чоловікам, які напали на матір українського військовослужбовця, що перебуває в російському полоні. За скоєний злочин їх засудили до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
У Києві засудили нападників на матір полоненого військового
Як повідомила Київська міська прокуратура, злочинці мешкали в одному хостелі зі своєю жертвою. Дізнавшись, що жінка зібрала майже 400 тисяч гривень допомоги на утримання сина, вони вирішили напасти на неї. У день, коли потерпіла планувала віднести кошти до банку, чоловіки вчинили напад – почали її душити та відібрали всю суму.
Втім, витратити гроші зловмисники не встигли – вони заховали їх у ванній кімнаті хостелу. Правоохоронці оперативно розшукали викрадені кошти та повернули їх власниці.
Суд визнав обвинувачених винними за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) і призначив їм максимальне покарання у вигляді 9 років ув’язнення. До набуття вироком законної сили засуджені залишатимуться під вартою.
Нагадаємо, у Львові судили чоловіків, які підпалили квартиру, де мешкав військовослужбовець.
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