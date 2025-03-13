В Киеве судили нападавших которые избили и ограбили мать пленного

Напали на мать пленного ради денег — в Киеве состоялся суд
Дарницкий районный суд Киева вынес приговор двум мужчинам, которые напали на мать украинского военнослужащего, находящегося в российском плену. За совершенное преступление их приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
В Киеве осудили нападавших на мать пленного военного
Как сообщила Киевская городская прокуратура, преступники жили в одном хостеле со своей жертвой. Узнав, что женщина собрала почти 400 тысяч гривен помощи на содержание сына, они решили напасть на нее. В день, когда потерпевшая планировала отнести средства в банк, мужчины совершили нападение — начали ее душить и отобрали всю сумму.
Впрочем, потратить деньги злоумышленники не успели — они спрятали их в ванной комнате хостела. Правоохранители оперативно разыскали похищенные средства и вернули их владелице.
Суд признал обвиняемых виновными по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) и назначил им максимальное наказание в виде 9 лет заключения. До вступления приговора в законную силу осужденные будут оставаться под стражей.
Напомним, во Львове судили мужчин, которые подожгли квартиру, где жил военнослужащий.
А жительница Житомирщины подала в суд на Россию за то, что потеряла жилье из-за войны.
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