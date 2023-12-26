Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Напав на дитину з ножем — в Києві чоловік отримав вирок arrow

Напав на дитину з ножем — в Києві чоловік отримав вирок

26 грудня 2023 13:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Напав на дитину з ножем — в Києві чоловік отримав вирок
Поліція допитує свідка. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві чоловік напав на дитину, погрожуючи ножем, і забрав мобільний телефоном. Тепер нападник проведе за ґратами вісім років.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Київської області

Читайте також:

Напад на дитину у Києві

Правоохоронці розповіли, що зловмисник зайшов за 10-річним хлопчиком у під’їзд та, погрожуючи ножем, забрав у дитини мобільний телефон. Поліцейські одразу розшукали підозрюваного та затримали його. У нього вилучили вкрадений мобільний та повернули хлопчику.

Як з'ясувалося, напад скоїв 30-річний чоловік. Йому повідомили про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного стану.

null
Чоловік, який здійснив напад на дитину. Фото: Нацполіція

"По завершенню досудового розслідування обвинувальний акт було скеровано до суду для розгляду справи по суті. Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що подія трапилася у жовтні 2022 року. Тоді до столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на дитину біля під’їзду на бульварі Висоцького Деснянського району.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на 12 років засудили чоловіка. Він звинувачується у зґвалтуванні своєї 12-річної падчерки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара - 80x80

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі