Напав на дитину з ножем — в Києві чоловік отримав вирок

Поліція допитує свідка. Фото: Нацполіція

У Києві чоловік напав на дитину, погрожуючи ножем, і забрав мобільний телефоном. Тепер нападник проведе за ґратами вісім років.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Київської області.

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Правоохоронці розповіли, що зловмисник зайшов за 10-річним хлопчиком у під’їзд та, погрожуючи ножем, забрав у дитини мобільний телефон. Поліцейські одразу розшукали підозрюваного та затримали його. У нього вилучили вкрадений мобільний та повернули хлопчику.

Як з'ясувалося, напад скоїв 30-річний чоловік. Йому повідомили про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного стану.

Чоловік, який здійснив напад на дитину. Фото: Нацполіція

"По завершенню досудового розслідування обвинувальний акт було скеровано до суду для розгляду справи по суті. Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія трапилася у жовтні 2022 року. Тоді до столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на дитину біля під’їзду на бульварі Висоцького Деснянського району.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на 12 років засудили чоловіка. Він звинувачується у зґвалтуванні своєї 12-річної падчерки.