Напал на ребенка с ножом — в Киеве мужчина получил приговор

Полиция допрашивает свидетеля. Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина напал на ребенка, угрожая ножом, и забрал мобильный телефон. Теперь нападающий проведет за решеткой восемь лет.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киевской области.

Читайте также:

Нападение на ребенка в Киеве

Правоохранители рассказали, что злоумышленник зашел за 10-летним мальчиком в подъезд и, угрожая ножом, забрал у ребенка мобильный телефон. Полицейские сразу разыскали подозреваемого и задержали его. У него изъяли украденный мобильный и вернули мальчику.

Как выяснилось, нападение совершил 30-летний мужчина. Ему сообщили о подозрении в совершении разбоя в условиях военного положения.

Мужчина, совершивший нападение на ребенка. Фото: Нацполиция

"По завершению досудебного расследования обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Приговором Деснянского районного суда города Киева мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что событие произошло в октябре 2022 года. Тогда в столичную полицию поступило сообщение о разбойном нападении на ребенка около подъезда на бульваре Высоцкого Деснянского района.

Напомним, недавно в Киеве на 12 лет засудили мужчину. Он обвиняется в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.