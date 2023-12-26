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Напал на ребенка с ножом — в Киеве мужчина получил приговор

26 декабря 2023 13:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Напал на ребенка с ножом — в Киеве мужчина получил приговор
Полиция допрашивает свидетеля. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве мужчина напал на ребенка, угрожая ножом, и забрал мобильный телефон. Теперь нападающий проведет за решеткой восемь лет. 

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киевской области.

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Правоохранители рассказали, что злоумышленник зашел за 10-летним мальчиком в подъезд и, угрожая ножом, забрал у ребенка мобильный телефон. Полицейские сразу разыскали подозреваемого и задержали его. У него изъяли украденный мобильный и вернули мальчику.

Как выяснилось, нападение совершил 30-летний мужчина. Ему сообщили о подозрении в совершении разбоя в условиях военного положения.

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Мужчина, совершивший нападение на ребенка. Фото: Нацполиция

"По завершению досудебного расследования обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Приговором Деснянского районного суда города Киева мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что событие произошло в октябре 2022 года. Тогда в столичную полицию поступило сообщение о разбойном нападении на ребенка около подъезда на бульваре Высоцкого Деснянского района.

Напомним, недавно в Киеве на 12 лет засудили мужчину. Он обвиняется в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

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