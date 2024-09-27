У Києві судили чоловіка, який напав на салон краси у Києві з ножем

Нападник вимагає гроші. Фото: поліція Києва

У Києві судили чоловіка за розбійний напад на салон краси. Суд призначив йому чотири роки ув’язнення, а також ухвалив рішення про конфіскацію його майна.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

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Деталі справи

В квітні працівниця салону повідомила поліції про те, що в приміщення увірвався невідомий чоловік з закритим обличчям, який, погрожуючи ножем, відібрав у неї три тисячі гривень.

Працівники управління карного розшуку разом із оперативниками Святошинського управління поліції оперативно затримали 25-річного уродженця Херсона. Під час обшуку його житла були виявлені речові докази, що підтверджують його причетність до злочину.

Засуджений чоловік. Фото: Нацполіція

Рішення суду

Святошинський районний суд визнав молодика винним і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією його майна.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області суд позбавив чоловіка волі на один рік. Причиною стало те, що він отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

Також у Чернігівській області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.