У Києві судили чоловіка, який напав на салон краси у Києві з ножем

Напав на салон краси у Києві з ножем — як суд покарав чоловіка
У Києві судили чоловіка за розбійний напад на салон краси. Суд призначив йому чотири роки ув’язнення, а також ухвалив рішення про конфіскацію його майна.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Деталі справи
В квітні працівниця салону повідомила поліції про те, що в приміщення увірвався невідомий чоловік з закритим обличчям, який, погрожуючи ножем, відібрав у неї три тисячі гривень.
Працівники управління карного розшуку разом із оперативниками Святошинського управління поліції оперативно затримали 25-річного уродженця Херсона. Під час обшуку його житла були виявлені речові докази, що підтверджують його причетність до злочину.
Рішення суду
Святошинський районний суд визнав молодика винним і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією його майна.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області суд позбавив чоловіка волі на один рік. Причиною стало те, що він отримав повістку, але відмовився від мобілізації.
Також у Чернігівській області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.
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