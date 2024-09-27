В Киеве судили мужчину, который напал на салон красоты в Киеве с ножом

Нападающий требует денег. Фото: полиция Киева

В Киеве судили мужчину за разбойное нападение на салон красоты. Суд назначил ему четыре года заключения, а также принял решение о конфискации его имущества.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Детали дела

В апреле работница салона сообщила полиции о том, что в помещение ворвался неизвестный мужчина с закрытым лицом, который, угрожая ножом, отобрал у нее три тысячи гривен.

Сотрудники управления уголовного розыска вместе с оперативниками Святошинского управления полиции оперативно задержали 25-летнего уроженца Херсона. В ходе обыска его жилья были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к преступлению.

Осужденный мужчина. Фото: Нацполиция

Решение суда

Святошинский районный суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией его имущества.

Напомним, в Ивано-Франковской области суд лишил мужчину свободы на один год. Причиной послужило то, что он получил повестку, но отказался от мобилизации.

Также в Черниговской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.