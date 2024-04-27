Напав з ножем на оператора АЗС — у Києві затримали підозрюваного у хуліганстві

АЗС. Фото: Поліція Києва / Telegram

Поліцейські Дніпровського району столиці затримали підозрюваного у хуліганстві, 20-річного уродженця Хмельниччини, який вдарив ножем оператора автозаправної станції. За такий злочин молодому чоловікові загрожує ув’язнення терміном від трьох до семи років.

Про це повідомила поліція Києва в суботу, 27 квітня.

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Подробиці інциденту

Повідомлення про напад надійшло до правоохоронців столиці, які виїхали на місце події. Після прибуття слідчо-оперативної групи було затримано підозрюваного, якого виявили на місці події.

Згідно з інформацією від поліції, нападник вимагав від працівників заправки наповнити його бутель з під води паливом, що суперечило правилам АЗС. Після відмови, він вдарив ножем оператора станції у руку. Швидка медична допомога була надана постраждалому на місці події.

Фото з місця події. Фото: Поліція Києва / Telegram

Фото з місця події. Фото: Поліція Києва / Telegram

Фото з місця події. Фото: Поліція Києва / Telegram 1 / 3

Правоохоронці повідомили підозрюваному про вчинення злочину за статтею "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Він може бути позбавлений волі на термін від трьох до семи років.

Допис Поліція Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва чоловік з ножем скоїв розбійний напад на салон краси. Його знайшли правоохоронці та повідомили про підозру.

Також ми розповіли, що в центрі Одеси два водія посварилися між собою та під час перепалки один вистрілив в опонента зі зброї для страйкболу. Постраждалий звернувся до правоохоронців, наразі стрілку вже повідомили про підозру у хуліганстві.