Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Напал с ножом на оператора АЗС — в Киеве задержали подозреваемого в хулиганстве arrow

Напал с ножом на оператора АЗС — в Киеве задержали подозреваемого в хулиганстве

27 апреля 2024 15:11
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Напал с ножом на оператора АЗС - в Киеве задержали подозреваемого в хулиганстве
АЗС. Фото: Полиция Киева / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Полицейские Днепровского района столицы задержали подозреваемого в хулиганстве, 20-летнего уроженца Хмельницкой области, ударившего ножом оператора автозаправочной станции. За такое преступление молодому человеку грозит заключение на срок от трех до семи лет.

Об этом сообщила полиция Киева в субботу, 27 апреля.

Читайте также:

Подробности инцидента

Сообщение о нападении поступило в правоохранители столицы, которые выехали на место происшествия. По прибытии следственно-оперативной группы был задержан подозреваемый, который был обнаружен на месте происшествия.

Согласно информации от полиции, нападающий требовал от работников заправки наполнить его бутыль из-под воды топливом, что противоречило правилам АЗС. После отказа он ударил ножом оператора станции в руку. Скорая медицинская помощь была оказана пострадавшему на месте происшествия.

  • Напал с ножом на оператора АЗС — в Киеве задержали подозреваемого в хулиганстве - фото 1
    Фото с места происшествия. Фото: Полиция Киева / Telegram
  • Напал с ножом на оператора АЗС — в Киеве задержали подозреваемого в хулиганстве - фото 2
    Фото с места происшествия. Фото: Полиция Киева / Telegram
  • Напал с ножом на оператора АЗС — в Киеве задержали подозреваемого в хулиганстве - фото 3
    Фото с места происшествия. Фото: Полиция Киева / Telegram
1/33

Правоохранители сообщили подозреваемому о совершении преступления по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Он может быть лишен свободы на срок от трех до семи лет.

Напал с ножом на оператора АЗС — в Киеве задержали подозреваемого в хулиганстве - фото 4
Сообщение Полиция Киева. Фото: скриншот

Напомним, что в Святошинском районе Киева мужчина с ножом совершил разбойное нападение на салон красоты. Его нашли правоохранители и сообщили о подозрении.

Также мы рассказали, что в центре Одессы два водителя повздорили между собой и во время перепалки один выстрелил в оппонента из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, пока стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

Киев
нападение
полиция
хулиганство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри