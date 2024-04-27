Напал с ножом на оператора АЗС — в Киеве задержали подозреваемого в хулиганстве

АЗС. Фото: Полиция Киева / Telegram

Полицейские Днепровского района столицы задержали подозреваемого в хулиганстве, 20-летнего уроженца Хмельницкой области, ударившего ножом оператора автозаправочной станции. За такое преступление молодому человеку грозит заключение на срок от трех до семи лет.

Об этом сообщила полиция Киева в субботу, 27 апреля.

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Подробности инцидента

Сообщение о нападении поступило в правоохранители столицы, которые выехали на место происшествия. По прибытии следственно-оперативной группы был задержан подозреваемый, который был обнаружен на месте происшествия.

Согласно информации от полиции, нападающий требовал от работников заправки наполнить его бутыль из-под воды топливом, что противоречило правилам АЗС. После отказа он ударил ножом оператора станции в руку. Скорая медицинская помощь была оказана пострадавшему на месте происшествия.

Фото с места происшествия. Фото: Полиция Киева / Telegram

Фото с места происшествия. Фото: Полиция Киева / Telegram

Фото с места происшествия. Фото: Полиция Киева / Telegram 1/3 ​ 3

Правоохранители сообщили подозреваемому о совершении преступления по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Он может быть лишен свободы на срок от трех до семи лет.

Сообщение Полиция Киева. Фото: скриншот

Напомним, что в Святошинском районе Киева мужчина с ножом совершил разбойное нападение на салон красоты. Его нашли правоохранители и сообщили о подозрении.

Также мы рассказали, что в центре Одессы два водителя повздорили между собой и во время перепалки один выстрелил в оппонента из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, пока стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.