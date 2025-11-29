Хто отримує фінансування у Києві — Олексій Кучеренко розповів нюанси

Багатоповерхівка. Фото: Хрещатик

У Києві близько тисячі багатоквартирних будинків мають ОСББ, проте саме вони отримують більшість фінансування міських житлових програм. Інші будинки або перебувають під керуванням комунальних структур, або обслуговуються керуючими компаніями, і на них коштів значно менше.

Про це розповів у ефірі "Київського часу" народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Які будинки отримують фінансування в Києві

У столиці налічується приблизно 11 тисяч багатоквартирних будинків, з яких три тисячі перебувають в управлінні керуючих компаній, а інші вісім тисяч — у комунальному управлінні. Попри це, за словами Кучеренка, саме ОСББ стають головними отримувачами фінансування міських програм.

Кучеренко зазначив, що сукупний обсяг таких програм щороку становить щонайменше мільярд гривень. Частина будинків отримує кошти одночасно з кількох програм, що створює суттєву нерівність у розподілі ресурсів.

"У Києві 11 тис. багатоквартирних будинків, з них три тисячі управляються керуючими компаніями, вони живуть своїм життям. Решта будинків — десь 8 тисяч залишається у нас в управлінні комунальних структур, і тисяча будинків належать до ОСББ. Але усі гроші за цими програмами, цей мільярд ви запулюєте в тисячу будинків по 5-6 разів на різні програми, правда, там є механізм співфінансування. Але ви знаєте, а далі починається схема, що далеко не завжди це співфінансування реально організовується", — сказав нардеп.

