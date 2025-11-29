Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Нардеп пояснив, які будинки у Києві отримують більше фінансування

Нардеп пояснив, які будинки у Києві отримують більше фінансування

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 20:46
Хто отримує фінансування у Києві — Олексій Кучеренко розповів нюанси
Багатоповерхівка. Фото: Хрещатик

У Києві близько тисячі багатоквартирних будинків мають ОСББ, проте саме вони отримують більшість фінансування міських житлових програм. Інші будинки або перебувають під керуванням комунальних структур, або обслуговуються керуючими компаніями, і на них коштів значно менше.

Про це розповів у ефірі "Київського часу" народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Реклама
Читайте також:

Які будинки отримують фінансування в Києві

У столиці налічується приблизно 11 тисяч багатоквартирних будинків, з яких три тисячі перебувають в управлінні керуючих компаній, а інші вісім тисяч — у комунальному управлінні. Попри це, за словами Кучеренка, саме ОСББ стають головними отримувачами фінансування міських програм.

Кучеренко зазначив, що сукупний обсяг таких програм щороку становить щонайменше мільярд гривень. Частина будинків отримує кошти одночасно з кількох програм, що створює суттєву нерівність у розподілі ресурсів.

"У Києві 11 тис. багатоквартирних будинків, з них три тисячі управляються керуючими компаніями, вони живуть своїм життям. Решта будинків — десь 8 тисяч залишається у нас в управлінні комунальних структур, і тисяча будинків належать до ОСББ. Але усі гроші за цими програмами, цей мільярд ви запулюєте в тисячу будинків по 5-6 разів на різні програми, правда, там є механізм співфінансування. Але ви знаєте, а далі починається схема, що далеко не завжди це співфінансування реально організовується", — сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше Олексій Кучеренко розповів про проблеми з укриттям у будинках столиці.

А також ми розповідали, кому належить земля під будинком — мешканцям чи державі.

Київ гроші фінанси будинок ОСББ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації