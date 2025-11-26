Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Нардеп заявив про проблеми статусу укриттів у житлових будинках

Нардеп заявив про проблеми статусу укриттів у житлових будинках

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 21:55
Оновлено: 21:55
Чому держава 4 роки не врегульовує укриття в будинках — нардеп
Олексій Кучеренко. Фото: кадр із відео

Питання статусу та утримання укриттів у житлових будинках так і залишилося неврегульованим, попри майже чотири роки повномасштабної війни. Нині ця прогалина створює постійні конфлікти між мешканцями, ОСББ та державою, а також ставить під загрозу безпеку людей під час повітряних атак.

Про це нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко розповів в ефірі "Київського часу" у середу, 26 листопада.

Реклама
Читайте також:

Статус укриттів у житлових будинках

У своєму коментарі Кучеренко пояснив, що законопроєкт, який має врегулювати облаштування, утримання та фінансування укриттів у будинках, уже двічі повертали на доопрацювання. Це, фактично заблокувало визначення чітких правил. Він звернув увагу на розмиту відповідальність між державою та ОСББ. 

"Це власність тих, хто володіє квартирами. Вони, відповідно, володіють і будинками і оцими підвальними приміщеннями, в яких облаштували все це", — зазначив Кучеренко.

Також нардеп повідомив, що мешканці здебільшого не погоджуються покривати витрати на утримання приміщень укриттів зі своїх коштів. Ще однією серйозною проблемою залишається доступ до укриттів, адже під час атаки людей можуть не впустити, посилаючись на приватну власність.

Нагадаємо, що в Києві розгорівся скандал навколо укриття, коли в одній із бібліотек Подільського району жінка відмовлялася впускати людей —  поліція вже перевіряє інцидент.

Раніше ми також інформували, що за ініціативою Олени Зеленської на Одещині з’явилося нове укриття для дітей.

квартири нардепи будинок укриття ОСББ
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації