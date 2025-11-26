Чому держава 4 роки не врегульовує укриття в будинках — нардеп

Олексій Кучеренко. Фото: кадр із відео

Питання статусу та утримання укриттів у житлових будинках так і залишилося неврегульованим, попри майже чотири роки повномасштабної війни. Нині ця прогалина створює постійні конфлікти між мешканцями, ОСББ та державою, а також ставить під загрозу безпеку людей під час повітряних атак.

Про це нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко розповів в ефірі "Київського часу" у середу, 26 листопада.

Статус укриттів у житлових будинках

У своєму коментарі Кучеренко пояснив, що законопроєкт, який має врегулювати облаштування, утримання та фінансування укриттів у будинках, уже двічі повертали на доопрацювання. Це, фактично заблокувало визначення чітких правил. Він звернув увагу на розмиту відповідальність між державою та ОСББ.

"Це власність тих, хто володіє квартирами. Вони, відповідно, володіють і будинками і оцими підвальними приміщеннями, в яких облаштували все це", — зазначив Кучеренко.

Також нардеп повідомив, що мешканці здебільшого не погоджуються покривати витрати на утримання приміщень укриттів зі своїх коштів. Ще однією серйозною проблемою залишається доступ до укриттів, адже під час атаки людей можуть не впустити, посилаючись на приватну власність.

Нагадаємо, що в Києві розгорівся скандал навколо укриття, коли в одній із бібліотек Подільського району жінка відмовлялася впускати людей — поліція вже перевіряє інцидент.

Раніше ми також інформували, що за ініціативою Олени Зеленської на Одещині з’явилося нове укриття для дітей.