Нардеп объяснил, какие дома в Киеве получают больше финансов

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 20:46
Кто получает финансирование в Киеве - Алексей Кучеренко рассказал нюансы
Многоэтажка многоэтажка. Фото: Хрещатик

В Киеве около тысячи многоквартирных домов имеют ОСМД, однако именно они получают большинство финансирования городских жилищных программ. Другие дома или находятся под управлением коммунальных структур, или обслуживаются управляющими компаниями, и на них средств значительно меньше.

Об этом рассказал в эфире "Киевского времени" народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко.

Какие дома получают финансирование в Киеве

В столице насчитывается около 11 тысяч многоквартирных домов, из которых три тысячи находятся в управлении управляющих компаний, а остальные восемь тысяч — в коммунальном управлении. Несмотря на это, по словам Кучеренко, именно ОСМД становятся главными получателями финансирования городских программ.

Кучеренко отметил, что совокупный объем таких программ ежегодно составляет не менее миллиарда гривен. Часть домов получает средства одновременно из нескольких программ, что создает существенное неравенство в распределении ресурсов.

"В Киеве 11 тыс. многоквартирных домов, из них три тысячи управляются управляющими компаниями, они живут своей жизнью. Остальные дома — где-то 8 тысяч остается у нас в управлении коммунальных структур, и тысяча домов относятся к ОСМД. Но все деньги по этим программам, этот миллиард вы запуливаете в тысячу домов по 5-6 раз на разные программы, правда, там есть механизм софинансирования. Но вы знаете, а дальше начинается схема, что далеко не всегда это софинансирование реально организовывается",— сказал нардеп.

Киев деньги финансы дом ОСМД
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
