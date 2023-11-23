Нардеп Тищенко розлучається з дружиною після семи років шлюбу

Нардеп Микола Тищенко та його дружина Алла Барановська. Фото: Instagram Барановської

Народний депутат Верховної Ради Микола Тищенко та його дружина Алла Барановська подали до суду позов на розлучення. Суд прийняв заяву про розірвання шлюбу і призначив судове засідання на січень 2024 року.

Про це повідомляють Українські новини.

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Близько тижня тому, 14 листопада, було подано позов до Оболонського районного суду Києва обома сторонами. Вже 20 листопада було відкрито відповідне провадження.

За інформацією видання, суд прийняв заяву про розірвання шлюбу і призначив наступне судове засідання на 18 січня 2024 року.

Рішення суду. Фото: Українські новини

За інформацією із заяви, що подало подружжя, відомо, що будь-які подружні відносини між ними припинені, подальше збереження шлюбу вони вважають неможливим. Вони також додали, що продовження шлюбу не у їхніх інтересах.

Нардеп Микола Тищенко і його дружина подали позов про розлучення. Фото: скриншот судового позову

Однак ще у січні цього року Алла Барановська переконувала підписників, що у пари все добре і вони разом.

"Ми разом, наші стосунки стали тільки міцніше, зараз, як багато українських сімей, пристосовуємося до нового життя, наш тато не може бути з нами часто через роботу, але ми цінуємо кожну мить разом", — написала Барановська.

Що відомо про Тищенка і Барановську

Пара була у шлюбі сім років, вони одружилася у 2016 році. У подружжя є син.

Миколу Тищенка було обрано депутатом від партії "Слуга народу" у 2019 році. До цього він був відомий як власник мережі декількох ресторанів, пляжного комплексу, а також як шоумен та телеведучий. Крім того, Тищенко є кумом керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Алла Барановська у минулому модель, нині власниця мережі салонів краси. Після того як Тищенко став депутатом, частину ресторанного бізнесу переоформили на Барановську. Зараз їй належить 74,55% у ТОВ "Світ ЛТД" (ресторан "Сейф") і 30% у ТОВ "ВКФ "Римід" (ресторан "Велюр").

Нагадаємо, останнім часом у мережі почали ширитися відео, де народний депутат Микола Тищенко не хоче бачити журналістів у Верховній Раді. Один із депутатів висунув свою думку про таке рішення Тищенка.