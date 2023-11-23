Нардеп Тищенко расстается с супругой после семи лет брака

Нардеп Николай Тищенко и его супруга Алла Барановская. Фото: Instagram Барановской

Народный депутат Верховной Рады Николай Тищенко и его супруга Алла Барановская подали в суд иск на развод. Суд принял заявление о расторжении брака и назначил судебное заседание на январь 2024 года.

Об этом сообщают Українські новини.

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Развод Тищенко и Барановской

Около недели назад, 14 ноября, был подан иск в Оболонский районный суд Киева обеими сторонами. Уже 20 ноября было открыто соответствующее производство.

По информации издания, суд принял заявление о расторжении брака и назначил следующее заседание на 18 января 2024 года.

Решение суда. Фото: Українські новини

По информации из заявления, поданного супругами, известно, что любые супружеские отношения между ними прекращены, дальнейшее сохранение брака они считают невозможным. Они также добавили, что продление брака не в их интересах.

Нардеп Николай Тищенко и его супруга подали иск о разводе. Фото: скриншот судебного иска

Однако еще в январе этого года Алла Барановская убеждала подписчиков, что у пары все хорошо и они вместе.

"Мы вместе, наши отношения стали только крепче, сейчас, как многие украинские семьи, приспосабливаемся к новой жизни, наш папа не может быть с нами часто из-за работы, но мы ценим каждый миг вместе", — написала Барановская.

Что известно о Тищенко и Барановской

Пара была в браке семь лет, они женились в 2016 году. У супругов есть сын.

Николай Тищенко был избран депутатом от партии "Слуга народа" в 2019 году. До этого он был известен как владелец сети нескольких ресторанов, пляжного комплекса, а также как шоумен и телеведущий. Кроме того, Тищенко — кум руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Алла Барановская в прошлом модель, сейчас владелица сети салонов красоты. После того как Тищенко стал депутатом, часть ресторанного бизнеса переоформили на Барановскую. Сейчас ей принадлежит 74,55% у ООО "Мир ЛТД" (ресторан "Сейф") и 30% у ООО "ПКФ "Римид" (ресторан "Велюр").

Напомним, в последнее время в сети начали распространяться видео, где народный депутат Николай Тищенко не хочет видеть журналистов в Верховной Раде. Один из депутатов выдвинул свое мнение о таком решении Тищенко.