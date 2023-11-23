Нардеп Тищенко расстается с супругой после семи лет брака
Народный депутат Верховной Рады Николай Тищенко и его супруга Алла Барановская подали в суд иск на развод. Суд принял заявление о расторжении брака и назначил судебное заседание на январь 2024 года.
Об этом сообщают Українські новини.
Развод Тищенко и Барановской
Около недели назад, 14 ноября, был подан иск в Оболонский районный суд Киева обеими сторонами. Уже 20 ноября было открыто соответствующее производство.
По информации издания, суд принял заявление о расторжении брака и назначил следующее заседание на 18 января 2024 года.
По информации из заявления, поданного супругами, известно, что любые супружеские отношения между ними прекращены, дальнейшее сохранение брака они считают невозможным. Они также добавили, что продление брака не в их интересах.
Однако еще в январе этого года Алла Барановская убеждала подписчиков, что у пары все хорошо и они вместе.
"Мы вместе, наши отношения стали только крепче, сейчас, как многие украинские семьи, приспосабливаемся к новой жизни, наш папа не может быть с нами часто из-за работы, но мы ценим каждый миг вместе", — написала Барановская.
Что известно о Тищенко и Барановской
Пара была в браке семь лет, они женились в 2016 году. У супругов есть сын.
Николай Тищенко был избран депутатом от партии "Слуга народа" в 2019 году. До этого он был известен как владелец сети нескольких ресторанов, пляжного комплекса, а также как шоумен и телеведущий. Кроме того, Тищенко — кум руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.
Алла Барановская в прошлом модель, сейчас владелица сети салонов красоты. После того как Тищенко стал депутатом, часть ресторанного бизнеса переоформили на Барановскую. Сейчас ей принадлежит 74,55% у ООО "Мир ЛТД" (ресторан "Сейф") и 30% у ООО "ПКФ "Римид" (ресторан "Велюр").
Напомним, в последнее время в сети начали распространяться видео, где народный депутат Николай Тищенко не хочет видеть журналистов в Верховной Раде. Один из депутатов выдвинул свое мнение о таком решении Тищенко.
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