Почему государство 4 года не урегулирует укрытия в домах - нардеп

Алексей Кучеренко. Фото: кадр из видео

Вопрос статуса и содержания укрытий в жилых домах так и остался неурегулированным, несмотря на почти четыре года полномасштабной войны. Сейчас этот пробел создает постоянные конфликты между жителями, ОСМД и государством, а также ставит под угрозу безопасность людей во время воздушных атак.

Об этом нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко рассказал в эфире "Київського часу" в среду, 26 ноября.

Статус укрытий в жилых домах

В своем комментарии Кучеренко пояснил, что законопроект, который должен урегулировать обустройство, содержание и финансирование укрытий в домах, уже дважды возвращали на доработку. Это фактически заблокировало определение четких правил. Он обратил внимание на размытую ответственность между государством и ОСМД.

"Это собственность тех, кто владеет квартирами. Они, соответственно, владеют и домами и этими подвальными помещениями, в которых обустроили все это", — отметил Кучеренко.

Также нардеп сообщил, что жители в основном не соглашаются покрывать расходы на содержание помещений укрытий из своих средств. Еще одной серьезной проблемой остается доступ к укрытиям, ведь во время атаки людей могут не впустить, ссылаясь на частную собственность.

Напомним, что в Киеве разгорелся скандал вокруг укрытия, когда в одной из библиотек Подольского района женщина отказывалась впускать людей — полиция уже проверяет инцидент.

Ранее мы также информировали, что по инициативе Елены Зеленской в Одесской области появилось новое укрытие для детей.