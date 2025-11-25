Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Київ У Києві жінка не впускала людей в укриття — деталі скандалу

У Києві жінка не впускала людей в укриття — деталі скандалу

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 12:03
Оновлено: 12:05
Скандал в укритті Києва — жінка не впускала людей
Укриття. Фото ілюстративне: Lb.ua

У приміщенні однієї з бібліотек Подільського району Києва жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття. Відповідне відео з’явилося в соцмережах, тепер цей факт перевіряє поліція.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції та речниця КМВА Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 25 листопада.

Реклама
Читайте також:

Скандал в укритті Києва  подробиці

На відео видно, як жінка просить впустити її до укриття з дитиною. На це інша жінка відповідає, що "вони тут зробили все для себе".

Реклама

У поліції зазначили, що правоохоронці дізналися про інцидент під час моніторингу соціальних мереж.

"На повідомлення одразу відреагували працівники патрульної поліції та прибули на місце події. Правоохоронці встановили учасників інциденту. Конфлікт між громадянами було врегульовано",  йдеться в повідомленні.

Реклама

Триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників.

поліція
Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Речниця КМВА підтвердила, що це була бібліотека. Зараз відповідні служби перевірять балансоутримувача.

Реклама

"Якщо укриття не в приватній формі власності і зафіксовані на мапі, то допуск всіх людей обов'язковий. Нагадуємо це від КМВА до всіх балансоутримувачів. Доступ під час тривоги всіх людей обмежуватись не може",  наголосила вона.

Нагадаємо, вночі РФ масовано атакувала Київ ракетами та дронами. Ми писали, скільки цілей запустили окупанти.

Реклама

Загалом відбулося влучання по 13 локаціях у столиці. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Київ скандал війна в Україні укриття Нацполіція КМВА
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації