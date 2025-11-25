Скандал в укритті Києва — жінка не впускала людей

У Києві жінка не впускала людей в укриття — деталі скандалу
У приміщенні однієї з бібліотек Подільського району Києва жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття. Відповідне відео з’явилося в соцмережах, тепер цей факт перевіряє поліція.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції та речниця КМВА Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 25 листопада.
Скандал в укритті Києва — подробиці
На відео видно, як жінка просить впустити її до укриття з дитиною. На це інша жінка відповідає, що "вони тут зробили все для себе".
У поліції зазначили, що правоохоронці дізналися про інцидент під час моніторингу соціальних мереж.
"На повідомлення одразу відреагували працівники патрульної поліції та прибули на місце події. Правоохоронці встановили учасників інциденту. Конфлікт між громадянами було врегульовано", — йдеться в повідомленні.
Триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників.
Речниця КМВА підтвердила, що це була бібліотека. Зараз відповідні служби перевірять балансоутримувача.
"Якщо укриття не в приватній формі власності і зафіксовані на мапі, то допуск всіх людей обов'язковий. Нагадуємо це від КМВА до всіх балансоутримувачів. Доступ під час тривоги всіх людей обмежуватись не може", — наголосила вона.
Нагадаємо, вночі РФ масовано атакувала Київ ракетами та дронами. Ми писали, скільки цілей запустили окупанти.
Загалом відбулося влучання по 13 локаціях у столиці. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Читайте Новини.LIVE!