Готовність Києва до зими: місто не надало чітких цифр

Мобільні Пункти незламності у Києві під час відключень світла. Ілюстративне фото: dsns.gov.ua

Держагентство відновлення виконало майже 80% запланованих робіт із підготовки столиці до зими. Водночас Київ поки не надав чітких показників готовності за основними напрямками. Тимчасова слідча комісія (ТСК) направила офіційні запити, щоб отримати конкретні дані щодо підготовки міста.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла народна депутатка Леся Забуранна.

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Як Київ готується до зими

За словами Лесі Забуранної, на третьому засіданні ТСК заслухали представників Київської міської державної адміністрації, Міністерства інфраструктури та Державного агентства відновлення.

Вона зазначила, що під час підготовки столиці до зими відповідальність і фінансування розподілені між Києвом і державою. За її словами, половину робіт фінансує та контролює місто, а іншу половину — держава.

Тому, пояснила нардепка, ТСК було важливо отримати інформацію від обох сторін. Від Держагентства відновлення комісія отримала інформацію, що майже 80% запланованих робіт уже виконано.

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Водночас щодо підготовки безпосередньо Києва ситуація складніша. У КМДА це пояснюють тим, що план стійкості столиці затвердили лише у серпні, через що, за їхніми словами, місто не могло вчасно та в повному обсязі розпочати виконання робіт.

Що відомо про готовність Києва до зими

Під час засідання ТСК не отримала чітких показників готовності столиці за окремими напрямками. Йдеться про забезпечення електроенергією, теплопостачанням і водопостачанням.

Забуранна зазначила, що для оцінки реального стану підготовки Києва комісії потрібні конкретні цифри, а не лише загальна інформація. Тому ТСК направила офіційні запити до столиці та очікує отримати дані, які дозволять визначити відсоток виконання запланованих містом робіт.

Говорячи про результати засідання та відсутність конкретних показників, нардепка заявила:

"На засіданні не було надано чітких цифр щодо готовності за всіма окремими напрямками — електроенергією, теплопостачанням і водопостачанням".

Після отримання відповідей на офіційні запити ТСК зможе встановити, який відсоток запланованих Києвом робіт уже виконано станом на зараз.

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