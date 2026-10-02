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Главная Киев Нардеп: Киев не предоставил четких данных о готовности к зиме

Нардеп: Киев не предоставил четких данных о готовности к зиме

Ua ru
2 октября 2026 13:43
Эксклюзив
Готовность Киева к зиме: город не предоставил точных цифр
Мобильные пункты стойкости в Киеве во время отключений света. Иллюстративное фото: dsns.gov.ua

Госагентство по восстановлению выполнило почти 80 % запланированных работ по подготовке столицы к зиме. В то же время Киев пока не предоставил четких показателей готовности по основным направлениям. Временная следственная комиссия (ВСК) направила официальные запросы, чтобы получить конкретные данные о подготовке города.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала народный депутат Леся Забуранная.

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Как Киев готовится к зиме

По словам Леси Забуранной, на третьем заседании ВСК заслушали представителей Киевской городской государственной администрации, Министерства инфраструктуры и Государственного агентства восстановления.

Она отметила, что в ходе подготовки столицы к зиме ответственность и финансирование распределены между Киевом и государством. По ее словам, половину работ финансирует и контролирует город, а другую половину — государство.

Поэтому, пояснила народный депутат, для ВСК было важно получить информацию от обеих сторон. От Госагентства по восстановлению комиссия получила информацию, что почти 80% запланированных работ уже выполнено.

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В то же время в отношении подготовки непосредственно Киева ситуация сложнее. В КГГА это объясняют тем, что план устойчивости столицы утвердили только в августе, из-за чего, по их словам, город не смог своевременно и в полном объеме приступить к выполнению работ.

Что известно о готовности Киева к зиме

В ходе заседания ВСК не получила четких показателей готовности столицы по отдельным направлениям. Речь идет об обеспечении электроэнергией, теплоснабжением и водоснабжением.

Забуранная отметила, что для оценки реального состояния подготовки Киева комиссии нужны конкретные цифры, а не только общая информация. Поэтому ВСК направила официальные запросы в столичные власти и ожидает получить данные, которые позволят определить процент выполнения запланированных городом работ.

Говоря о результатах заседания и отсутствии конкретных показателей, народный депутат заявила:

"На заседании не были представлены четкие цифры относительно готовности по всем отдельным направлениям — электроэнергии, теплоснабжению и водоснабжению".

После получения ответов на официальные запросы ВСК сможет установить, какой процент запланированных Киевом работ уже выполнен на данный момент.

Новини.LIVE писали, что отопительный сезон в Киеве начнут в зависимости от погодных условий, а не по конкретной дате. Основные технические работы уже завершены, но нынешняя температура позволяет экономить энергоносители и провести дополнительную подготовку. Больницы и учебные заведения могут получить тепло раньше жилых домов.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил об усилении защиты критической инфраструктуры Киева. Во время селектора скорректировали систему реагирования на российские атаки и определили необходимое перераспределение ресурсов. Президент подчеркнул, что защитные решения должны быть полностью реализованы, а городские власти — готовы к оперативному принятию решений для поддержки населения.

Виталий Кличко Киев Киевсовет пункт обогрева Пункт Незламности подготовка к зиме
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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