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Наруга над могилами полеглих героїв у Києві — поліція встановлює особу підозрюваної

20 червня 2024 13:40
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Наруга над могилами полеглих героїв у Києві
Жінка здійснює наругу над могилами. Фото: Київська міська прокуратура
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Київська міська прокуратура розпочала розслідування за фактом наруги над могилами захисників України на Аскольдовій могилі. Камери спостереження зафіксували, що невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах полеглих воїнів — Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, 20 червня.

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20 червня зранку на території Аскольдової могили у місті Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах полеглих захисників України — Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки. Також було понівечено державний прапор України та пошкоджено портрети Героїв.

Поліція здійснює оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки, якій тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі.

наруга
Могила українського захисника на Аскольдовій могилі. Фото: Київська міська прокуратура
наруга
Понівечений портрет Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"). Фото: Київська міська прокуратура
наруга над могилами
Пошкоджена табличка на могилах українських воїнів. Фото: Київська міська прокуратура

Раніше ми писали, що у парку "Аскольдова могила" у Києві невідомі погромили могили загиблих воїнів Збройних сил України. Вандали пошкодили могили лейтенанта Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, рядового Павла Петриченка та капітана ВПС України Андрія "Джуса" Пільщикова.

Нагадаємо, раніше у Вінниці невідомі обікрали могилу 21-річного воїна Назарія Гринцевича на псевдо "Грінка", вкравши іграшкового собаку, якого поклала його матір. Згодом іграшку повернули

Київ
поліція
Україна
вандалізм
загиблі
могили

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