Надругательство над могилами павших героев в Киеве

Женщина совершает поругание над могилами. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура начала расследование по факту надругательства над могилами защитников Украины на Аскольдовой могиле. Камеры наблюдения зафиксировали, что неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах павших воинов — Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, 20 июня.

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20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах павших защитников Украины — Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки. Также был изуродован государственный флаг Украины. Кроме того, были повреждены портреты Героев.

Полиция осуществляет оперативные следственные и розыскные действия по установлению личности женщины, которые теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Могила украинского защитника на Аскольдовой могиле. Фото: Киевская городская прокуратура

Изуродованный портрет Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи"). Фото: Киевская городская прокуратура

Поврежденная табличка на могилах украинских воинов. Фото: Киевская городская прокуратура

Ранее мы писали, что в парке Аскольдова могила в Киеве неизвестные погромили могилы погибших воинов Вооруженных сил Украины. Вандалы повредили могилы лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, рядового Павла Петриченко и капитана ВВС Украины Андрея "Джуса" Пильщикова.

Напомним, ранее в Виннице неизвестные обворовали могилу 21-летнего воина Назария Гринцевича на псевдо "Гринка", украв игрушечную собаку, которую положила его мать. Впоследствии игрушку вернули.