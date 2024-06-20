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Надругательство над могилами павших героев в Киеве — полиция устанавливает личность подозреваемой

20 июня 2024 13:40
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Надругательство над могилами павших героев в Киеве
Женщина совершает поругание над могилами. Фото: Киевская городская прокуратура
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Киевская городская прокуратура начала расследование по факту надругательства над могилами защитников Украины на Аскольдовой могиле. Камеры наблюдения зафиксировали, что неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах павших воинов — Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, 20 июня.

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20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах павших защитников Украины — Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки. Также был изуродован государственный флаг Украины. Кроме того, были повреждены портреты Героев.

Полиция осуществляет оперативные следственные и розыскные действия по установлению личности женщины, которые теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

поругание
Могила украинского защитника на Аскольдовой могиле. Фото: Киевская городская прокуратура
поругание
Изуродованный портрет Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи"). Фото: Киевская городская прокуратура
поругание над могилами
Поврежденная табличка на могилах украинских воинов. Фото: Киевская городская прокуратура

Ранее мы писали, что в парке Аскольдова могила в Киеве неизвестные погромили могилы погибших воинов Вооруженных сил Украины. Вандалы повредили могилы лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, рядового Павла Петриченко и капитана ВВС Украины Андрея "Джуса" Пильщикова.

Напомним, ранее в Виннице неизвестные обворовали могилу 21-летнего воина Назария Гринцевича на псевдо "Гринка", украв игрушечную собаку, которую положила его мать. Впоследствии игрушку вернули.

Киев
полиция
Украина
вандализм
погибшие
могилы

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