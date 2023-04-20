NASA спростувало падіння супутника: деталі

Супутник над Землею. Ілюстративне фото: Freepik

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) запевнило, що спалахи над Києвом не могли бути спричинені падінням супутника RHESSI.

Про це повідомляє BBC News.

Читайте також:

Деталі

"Роб Маргетта з Управління комунікацій NASA сказав BBC, що супутник все ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігали спалах (над Києвом. — Ред), і знову увійде в атмосферу Землі вночі", — передає видання.

Повідомляється також, що NASA і Міністерство оборони США продовжують стежити за супутником.

Крім того, видання додає, що українські соцмережі рясніють теоріями та мемами про те, чим міг бути спалах, серед популярних є те, що його спричинили інопланетяни.

Космічний корабель RHESSI, який використовували для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту 2002 року й виведений з експлуатації 2018 року, як повідомляє NASA.

Нагадаємо, що спалахи вчора, 19 квітня, викликали масове збудження в мережі та сприяли створенню мемів та виникненню численних сумнівів. Однак над столицею впав не супутник NASA, а справжній метеор.