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NASA спростувало падіння супутника: деталі

20 квітня 2023 04:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
NASA спростувало падіння супутника: деталі
Супутник над Землею. Ілюстративне фото: Freepik
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) запевнило, що спалахи над Києвом не могли бути спричинені падінням супутника RHESSI.

Про це повідомляє BBC News.

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Деталі

"Роб Маргетта з Управління комунікацій NASA сказав BBC, що супутник все ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігали спалах (над Києвом. — Ред), і знову увійде в атмосферу Землі вночі", — передає видання.

Повідомляється також, що NASA і Міністерство оборони США продовжують стежити за супутником.

Крім того, видання додає, що українські соцмережі рясніють теоріями та мемами про те, чим міг бути спалах, серед популярних є те, що його спричинили інопланетяни.

Космічний корабель RHESSI, який використовували для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту 2002 року й виведений з експлуатації 2018 року, як повідомляє NASA.

Нагадаємо, що спалахи вчора, 19 квітня, викликали масове збудження в мережі та сприяли створенню мемів та виникненню численних сумнівів. Однак над столицею впав не супутник NASA, а справжній метеор.

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