NASA опровергло падение спутника: детали

Спутник над Землей. Иллюстративное фото: Freepik

Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) заверило, что вспышки над Киевом не могли быть вызваны падением спутника RHESSI.

Об этом сообщает BBC News.

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"Роб Маргетта из Управления коммуникаций NASA сказал BBC, что спутник все еще находился на орбите в то время, когда наблюдали вспышку (над Киевом. — Ред), и снова войдет в атмосферу Земли ночью", — передает издание.

Сообщается также, что NASA и Министерство обороны США продолжают смотреть за спутником.

Кроме того, издание добавляет, что украинские соцсети пестрят теориями и мемами о том, чем могла быть вспышка, среди популярных есть то, что его вызвали инопланетяне.

Космический корабль RHESSI, который использовался для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту 2002 года и выведен из эксплуатации в 2018 году, сообщает NASA.

Напомним, что вспышки вчера, 19 апреля, вызвали массовое возбуждение в сети и способствовали созданию мемов и возникновению многочисленных сомнений. Однако над столицей упал не спутник NASA, а настоящий метеор.