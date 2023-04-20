Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow NASA опровергло падение спутника: детали arrow

NASA опровергло падение спутника: детали

20 апреля 2023 04:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
NASA опровергло падение спутника: детали
Спутник над Землей. Иллюстративное фото: Freepik
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) заверило, что вспышки над Киевом не могли быть вызваны падением спутника RHESSI.

Об этом сообщает BBC News.

Читайте также:

Подробности

"Роб Маргетта из Управления коммуникаций NASA сказал BBC, что спутник все еще находился на орбите в то время, когда наблюдали вспышку (над Киевом. — Ред), и снова войдет в атмосферу Земли ночью", — передает издание.

Сообщается также, что NASA и Министерство обороны США продолжают смотреть за спутником.

Кроме того, издание добавляет, что украинские соцсети пестрят теориями и мемами о том, чем могла быть вспышка, среди популярных есть то, что его вызвали инопланетяне.

Космический корабль RHESSI, который использовался для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту 2002 года и выведен из эксплуатации в 2018 году, сообщает NASA.

Напомним, что вспышки вчера, 19 апреля, вызвали массовое возбуждение в сети и способствовали созданию мемов и возникновению многочисленных сомнений. Однако над столицей упал не спутник NASA, а настоящий метеор.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас