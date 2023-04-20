NASA опровергло падение спутника: детали
Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) заверило, что вспышки над Киевом не могли быть вызваны падением спутника RHESSI.
Об этом сообщает BBC News.
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"Роб Маргетта из Управления коммуникаций NASA сказал BBC, что спутник все еще находился на орбите в то время, когда наблюдали вспышку (над Киевом. — Ред), и снова войдет в атмосферу Земли ночью", — передает издание.
Сообщается также, что NASA и Министерство обороны США продолжают смотреть за спутником.
Кроме того, издание добавляет, что украинские соцсети пестрят теориями и мемами о том, чем могла быть вспышка, среди популярных есть то, что его вызвали инопланетяне.
Космический корабль RHESSI, который использовался для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту 2002 года и выведен из эксплуатации в 2018 году, сообщает NASA.
Напомним, что вспышки вчера, 19 апреля, вызвали массовое возбуждение в сети и способствовали созданию мемов и возникновению многочисленных сомнений. Однако над столицей упал не спутник NASA, а настоящий метеор.