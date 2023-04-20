Не супутник NASA та не НЛО: що саме спричинило спалах над Києвом
Спалахи вчора, 19 квітня, викликали масове збудження в мережі та сприяли створенню мемів та виникненню численних сумнівів. Однак над столицею впав не супутник NASA, а справжній метеор.
Про це повідомляє Alpha Centauri в Telegram та Суспільне.
Що насправді призвело до спалаху над Києвом
Повідомляється, що в середу, 19 квітня, дійсно в атмосферу мав входити апарат NASA RHESSI, що спостерігав сонячні спалахи з 2002 по 2018 рік. Однак "траєкторія його падіння дуже далека від України — вздовж лінії руху на картинці", за маршрутом супутника можна спостерігати тут.
"На тому ж сайті можна спостерігати за іншими "свіжими" об'єктами, що падають з космосу. Жоден з них не пролітає над Україною", — зазначає Alpha Centauri.
Також автори проєкту додають, що "впав біля Києва — болід (метеор)".
Зазначимо, що також про падіння метеора розповідав аналітик з питань космосу, ексрадник голови Державного космічного агентства Андрій Колесник у коментарі Суспільному. Він зазначив, що думка щодо падіння супутника малоймовірна, бо це не спричинило б вибуху, який чули в Києві. Однак експерт припускає, що це міг бути метеорит або інший об’єкт.
Спалах над Києвом 19 квітня
Нагадаємо, Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що спалахи над Києвом, що спричинили резонанс у суспільстві, близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита, за попередньою інформацією. Наразі на цьому напрямку загрози немає.
Також ми писали, що Київська міська військова адміністрація назвала причину спалаху у небі, який налякав жителів столиці. За попередньою інформацією — це супутник NASA.
Додамо, що несправний супутник NASA впаде на Землю найближчими днями. Маса супутника RHESSI становить 270 кілограмів.