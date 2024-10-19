Атака беспилотников на Киев 19 октября - в городе есть попадание и раненая

Последствия ночной атаки БпЛА на Киев — есть раненые и разрушения
В результате ночной российской атаки ударными беспилотниками на Киев есть разрушение в двух районах. Ранение получила женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) в субботу, 19 октября.
Последствия атаки на Киев
По данным КГГА, в Днепровском районе столицы был поврежден фасад жилого дома.
"Молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Дарницком районе обломки дронов повредили припаркованные автомобили.
"Без пострадавших", — добавили в госадминистрации.
Там подчеркнули, что воздушная тревога в столице длилась более трех с половиной часов. Беспилотники атаковали Киев с разных направлений.
Напомним, взрывы в Киеве во время воздушной тревоги раздавались и утром 19 октября, столицу атаковали беспилотники. Приблизительно в то же время взрывы слышали и жители Черкасс.
Читайте Новини.LIVE!