Атака беспилотников на Киев 19 октября - в городе есть попадание и раненая

Ликвидация последствий российской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

В результате ночной российской атаки ударными беспилотниками на Киев есть разрушение в двух районах. Ранение получила женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) в субботу, 19 октября.

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Последствия атаки на Киев

По данным КГГА, в Днепровском районе столицы был поврежден фасад жилого дома.

"Молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Дарницком районе обломки дронов повредили припаркованные автомобили.

"Без пострадавших", — добавили в госадминистрации.

Там подчеркнули, что воздушная тревога в столице длилась более трех с половиной часов. Беспилотники атаковали Киев с разных направлений.

Сообщение КГГА в Telegram

Напомним, взрывы в Киеве во время воздушной тревоги раздавались и утром 19 октября, столицу атаковали беспилотники. Приблизительно в то же время взрывы слышали и жители Черкасс.