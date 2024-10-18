У Києві замовили ремонт годинника на будівлі мерії на тисячі гривень

У Києві замовили ремонт годинника на будівлі мерії — скільки витратять коштів
Київська міська рада замовила ремонт годинникового механізму на будівлі мерії. Технічне обслуговування годинника повинні провести до 10 грудня цього року, а роботи обійдуться у 49 тисяч гривень.
Про це йдеться у повідомленні в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
Мерія замовила ремонт годинника
Повідомляється, що КМР за результатами тендеру вже уклала угоду з єдиним учасником торгів – ФОП Корець Ігор Михайлович.
Підрядник зобов'язаний провести поточний ремонт годинникового механізму на громадській будівлі Київської міської ради на вул. Хрещатик, 36.
Роботи включають:
- Виготовлення вексельного годинникового механізму з кроковим двигуном — вартість 16 тисяч гривень;
- Виготовлення блоку керування годинником — вартість 24 тисячі гривень;
- Виготовлення блоку автоматичного коригування часу — вартість 8 тисяч гривень;
- Демонтаж і встановлення нового комплекту обладнання, налаштування та інструктаж — вартість 1 тисяч гривень.
Загалом за послугу мають сплатити 49 тисяч гривень, оновлений годинник має запрацювати до 10 грудня 2024 року.
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