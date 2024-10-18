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У Києві замовили ремонт годинника на будівлі мерії — скільки витратять коштів

18 жовтня 2024 18:53
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві замовили ремонт годинника на будівлі мерії на тисячі гривень
Годинник на міській раді Києва. Фото: КиївВлада
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Київська міська рада замовила ремонт годинникового механізму на будівлі мерії. Технічне обслуговування годинника повинні провести до 10 грудня цього року, а роботи обійдуться у 49 тисяч гривень.  

Про це йдеться у повідомленні в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

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Повідомляється, що КМР за результатами тендеру вже уклала угоду з єдиним учасником торгів – ФОП Корець Ігор Михайлович.

Підрядник зобов'язаний провести поточний ремонт годинникового механізму на громадській будівлі Київської міської ради на вул. Хрещатик, 36. 

Роботи включають:

  • Виготовлення вексельного годинникового механізму з кроковим двигуном — вартість 16 тисяч гривень;
  • Виготовлення блоку керування годинником — вартість 24 тисячі гривень;
  • Виготовлення блоку автоматичного коригування часу — вартість 8 тисяч гривень;
  • Демонтаж і встановлення нового комплекту обладнання, налаштування та інструктаж — вартість 1 тисяч гривень.

Загалом за послугу мають сплатити 49 тисяч гривень, оновлений годинник має запрацювати до 10 грудня 2024 року.

ремонт
Ремонт годинника на міськраді Києва. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Києві з 15 жовтня повністю обмежено рух пішохідним мостом у Голосіївському районі. Причина — протиаварійний ремонт. 

Нагадаємо, у столиці на два дні частково перекривали рух Північним мостом. Обмеження діяли з 8:00 14 жовтня до 7:00 15 жовтня. Причина — ремонт дороги.

Україна Київ ремонт годинник Хрещатик

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