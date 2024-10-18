У Києві замовили ремонт годинника на будівлі мерії на тисячі гривень

Годинник на міській раді Києва. Фото: КиївВлада

Київська міська рада замовила ремонт годинникового механізму на будівлі мерії. Технічне обслуговування годинника повинні провести до 10 грудня цього року, а роботи обійдуться у 49 тисяч гривень.

Про це йдеться у повідомленні в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

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Повідомляється, що КМР за результатами тендеру вже уклала угоду з єдиним учасником торгів – ФОП Корець Ігор Михайлович.

Підрядник зобов'язаний провести поточний ремонт годинникового механізму на громадській будівлі Київської міської ради на вул. Хрещатик, 36.

Роботи включають:

Виготовлення вексельного годинникового механізму з кроковим двигуном — вартість 16 тисяч гривень;

Виготовлення блоку керування годинником — вартість 24 тисячі гривень;

Виготовлення блоку автоматичного коригування часу — вартість 8 тисяч гривень;

Демонтаж і встановлення нового комплекту обладнання, налаштування та інструктаж — вартість 1 тисяч гривень.

Загалом за послугу мають сплатити 49 тисяч гривень, оновлений годинник має запрацювати до 10 грудня 2024 року.

Ремонт годинника на міськраді Києва. Фото: скриншот

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Нагадаємо, у столиці на два дні частково перекривали рух Північним мостом. Обмеження діяли з 8:00 14 жовтня до 7:00 15 жовтня. Причина — ремонт дороги.