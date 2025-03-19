Росіяни атакували Гостомель 19 березня — фоторепортаж наслідків вибуху

Наслідки атаки по Гостомелю. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У ніч проти 19 березня російська армія здійснила чергову масовану атаку безпілотниками по Київській області. Внаслідок удару у Гостомелі є серйозні руйнування та постраждалі.

Новини.LIVE побували у Гостомелі, де безпілотник влучив у житловий квартал.

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Наслідки атаки по Гостомелю. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Уламки внаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Руйнування фасаду будинку. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Як повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, у Гостомелі внаслідок атаки постраждали двоє людей – місцева жителька та іноземець. Їх оперативно госпіталізували для надання медичної допомоги.

Руйнування будинку. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Наслідки дронової атаки у Гостомелі. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Руйнування у дворі таун-хаусів. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Російська атака завдала значних руйнувань цивільній інфраструктурі. Пошкоджено 28 таунхаусів, 11 приватних будинків, один заклад громадського харчування та 14 автомобілів.

Уламки фасаду та перекриття. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Руйнування у будинку. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Пошкодження стоматологічного кабінету. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюють слідчі Бучанського районного управління поліції Київської області.

Нагадаємо, у КМВА назвали кількість збитих ворожих ударних безпілотників.

А у ДСНС оприлюднили кадри наслідків російської атаки по лікарнях в Сумській області.