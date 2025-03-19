Росіяни атакували Гостомель 19 березня — фоторепортаж наслідків вибуху

Наслідки нічної атаки РФ по Гостомелю — фоторепортаж
У ніч проти 19 березня російська армія здійснила чергову масовану атаку безпілотниками по Київській області. Внаслідок удару у Гостомелі є серйозні руйнування та постраждалі.
Новини.LIVE побували у Гостомелі, де безпілотник влучив у житловий квартал.
Росіяни атакували Гостомель 19 березня
Як повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, у Гостомелі внаслідок атаки постраждали двоє людей – місцева жителька та іноземець. Їх оперативно госпіталізували для надання медичної допомоги.
Російська атака завдала значних руйнувань цивільній інфраструктурі. Пошкоджено 28 таунхаусів, 11 приватних будинків, один заклад громадського харчування та 14 автомобілів.
За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюють слідчі Бучанського районного управління поліції Київської області.
Нагадаємо, у КМВА назвали кількість збитих ворожих ударних безпілотників.
А у ДСНС оприлюднили кадри наслідків російської атаки по лікарнях в Сумській області.
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