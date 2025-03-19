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Последствия ночной атаки РФ по Гостомелю — фоторепортаж

19 марта 2025 14:45
Анастасия Постоенко - Редактор
Россияне атаковали Гостомель 19 марта - фоторепортаж последствий взрыва
Последствия атаки по Гостомелю. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 19 марта российская армия осуществила очередную массированную атаку беспилотниками по Киевской области. В результате удара в Гостомеле есть серьезные разрушения и пострадавшие.

Новини.LIVE побывали в Гостомеле, где беспилотник попал в жилой квартал.

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Обломки в результате атаки. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
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Разрушение фасада дома. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Как сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, в Гостомеле в результате атаки пострадали два человека — местная жительница и иностранец. Их оперативно госпитализировали для оказания медицинской помощи.

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Разрушение дома. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Гостомель удар шахедом 19 березня
Последствия дроновой атаки в Гостомеле. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Удар по Гостомелю
Разрушения во дворе таун-хаусов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Российская атака нанесла значительные разрушения гражданской инфраструктуре. Повреждены 28 таунхаусов, 11 частных домов, одно заведение общественного питания и 14 автомобилей.

Гостомель удар безпілотником
Обломки фасада и перекрытия. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Наслідки удару по Гостомелю
Разрушения в доме. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Гостомель фото наслідків удару
Повреждения стоматологического кабинета. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

По факту военного преступления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляют следователи Бучанского районного управления полиции Киевской области.

Напомним, в КГВА назвали количество сбитых вражеских ударных беспилотников.

А в ГСЧС обнародовали кадры последствий российской атаки по больницам в Сумской области.

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