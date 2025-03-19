Россияне атаковали Гостомель 19 марта - фоторепортаж последствий взрыва

Последствия ночной атаки РФ по Гостомелю — фоторепортаж
В ночь на 19 марта российская армия осуществила очередную массированную атаку беспилотниками по Киевской области. В результате удара в Гостомеле есть серьезные разрушения и пострадавшие.
Новини.LIVE побывали в Гостомеле, где беспилотник попал в жилой квартал.
Россияне атаковали Гостомель 19 марта
Как сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, в Гостомеле в результате атаки пострадали два человека — местная жительница и иностранец. Их оперативно госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Российская атака нанесла значительные разрушения гражданской инфраструктуре. Повреждены 28 таунхаусов, 11 частных домов, одно заведение общественного питания и 14 автомобилей.
По факту военного преступления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляют следователи Бучанского районного управления полиции Киевской области.
Напомним, в КГВА назвали количество сбитых вражеских ударных беспилотников.
А в ГСЧС обнародовали кадры последствий российской атаки по больницам в Сумской области.
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