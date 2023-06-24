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Наслідки ракетної атаки по Києву: фоторепортаж

24 червня 2023 08:54
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ракетна атака по Києву 24 червня —фото наслідків
Жителі будинку, пошкодженого внаслідок ракетної атаки по Києву 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У ніч проти 24 червня Росія завдала нового ракетного удару по Києву. Уламки однієї з ракет впали на багатоповерхівку у Солом'янському районі столиці

Фото з місця події оприлюднило агентство Reuters. 

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Що відомо про наслідки ракетної атаки 

Наразі відомо, що внаслідок падіння уламків ракети на 25-поверховий будинок в Соломʼянському районі загинули троє людей. Ще 11 осіб отримали поранення, троє з них госпіталізовані.  

Співробітники екстрених служб врятували з пошкодженого будинку 24 осіб, з них трьох дістали з-під завалів та одну людину деблокували з ліфта.

Столична влада також повідомляє, що сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18,  19 поверхах будівлі. 

Внаслідок падіння уламків ракети також було пошкоджено щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку. 

Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Нагадаємо, вночі 24 червня в Києві пролунала серія вибухів. Також в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Мер Києві Віталій Кличко повідомив про вибухи в Солом'янському районі столиці. За його словами, уламки ракети впали на верхні поверхи багатоповерхівки. 

Вдруге від початку доби повітряна тривога у Києві була оголошена близько 6 години ранку. 

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