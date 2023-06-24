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Последствия ракетной атаки по Киеву: фоторепортаж

24 июня 2023 08:54
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ракетная атака по Киеву 24 июня — фото последствий
Жители дома, поврежденного в результате ракетной атаки по Киеву 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В ночь на 24 июня Россия нанесла новый ракетный удар по Киеву. Обломки одной из ракет упали на многоэтажку в Соломенском районе столицы.

Фото с места происшествия обнародовало агентство Reuters.

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Что известно о последствиях ракетной атаки

Известно, что в результате падения обломков ракеты на 25-этажный дом в Соломенском районе погибли три человека. Еще 11 человек получили ранения, трое из них были госпитализированы.

Сотрудники экстренных служб спасли из поврежденного дома 24 человека, из них троих достали из-под завалов и одного человека деблокировали из лифта.

Столичные власти также сообщают, что произошло частичное разрушение строительных конструкций на 16, 17, 18, 19 этажах здания.

В результате падения обломков ракеты также были повреждены по меньшей мере 40 автомобилей, припаркованных у дома.

Последствия ракетной атаки в Киев 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия ракетной атаки в Киев 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия ракетной атаки в Киев 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия ракетной атаки в Киев 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия ракетной атаки в Киев 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия ракетной атаки в Киев 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия ракетной атаки в Киев 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия ракетной атаки в Киев 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия ракетной атаки в Киев 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия ракетной атаки в Киев 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия ракетной атаки в Киев 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия ракетной атаки в Киев 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Последствия ракетной атаки в Киев 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напомним, ночью 24 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Также в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском районе столицы. По его словам, обломки ракеты упали на верхние этажи многоэтажки.

Во второй раз с начала суток воздушная тревога в Киеве была объявлена около 6 часов утра.

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